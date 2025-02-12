ARK Invest\'ten Bitcoin fiyatı için dev tahmin

Kripto Para

ARK Invest'in son analizi, Bitcoin için üç farklı senaryo ortaya koyuyor. En iyimser senaryoda yüzde 58'lik bileşik yıllık büyüme oranıyla 1,5 milyon dolar, baz senaryoda yüzde 40'lık büyümeyle 710.000 dolar ve kötümser senaryoda yüzde 21'lik artışla 300.000 dolar hedefleniyor.

Bitcoin Fiyatı İçin Üç Senaryo Belirlendi

ARK Invest'in Bitcoin için sunduğu yeni büyüme tahminleri, yatırımcılar arasında heyecan yarattı. Cathie Wood'un değerlendirmelerine göre kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi artmaya devam ediyor. Yatırımcılar, portföylerinde Bitcoin'e yer vermeyi tercih ediyor.

Piyasadaki bir diğer önemli gelişme kripto borsalarındaki Bitcoin arzının azalması oldu. Sadece 2,5 milyon BTC'nin borsalarda bulunması, potansiyel bir arz şokuna işaret ediyor.

Nexo analisti Iliya Kalchev, Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesini kırması durumunda 106.500 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olması, uzun vadeli hedeflere ulaşılması için önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.