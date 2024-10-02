ARK Invest yapay zekada Apple ve Google\'ı eleştiriyor

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Yapay zeka teknolojisi, Moore Yasası'nı gölgede bırakacak bir hızla gelişiyor. ARK Invest yetkilisi Brett Winton, bu hızlı gelişmenin teknoloji devlerini nasıl etkileyeceğini araştırdı. Winton'a göre büyük şirketler yenilikçi startupların gerisinde kalma riski taşıyor.

Yapay Zeka Stratejileri Teknoloji Devlerinin Geleceğini Belirleyecek

ARK Invest tarafından yayımlanan rapor, yapay zeka (AI) teknolojisinin yıkıcı potansiyelini ele alıyor. Rapor, büyük teknoloji şirketlerinin AI uygulamalarını nasıl güçlendireceklerini ve olası başarısızlıklarını değerlendiriyor.

Brett Winton, yapay zekanın "tarihte herhangi bir teknolojinin en dik maliyet düşüş eğrisine" sahip olduğunu vurguluyor. Eşdeğer performansa sahip AI modellerini çalıştırma maliyeti her dört ayda bir yarıya düşüyor. Bu trendin on yıl boyunca devam etmesi bekleniyor.

Winton, AI'nın maliyet düşüşünü yarı iletken endüstrisindeki Moore Yasası ile karşılaştırıyor. Veriler, yapay zeka devriminin dört ila altı kat daha hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor. Bu hızlı ilerleme, teknoloji sektöründeki güç dengelerini değiştirebilir.

Rapor, büyük teknoloji şirketlerinin genellikle startupların yeni teknolojilerin riskini azaltmasına izin verdikten sonra bunları büyük ölçekte benimsediklerini belirtiyor. Google ve Apple'ın yapay zekaya bu yaklaşımı benimsediği vurgulanıyor.

Winton, Google'ın ve OpenAI'nin piyasada olmasından üç yıldan fazla bir süre sonra bir büyük dil modelini kamuya açıkladığına dikkat çekiyor. 2023'ün başından beri, en gelişmiş OpenAI modeli yerine en gelişmiş Google modelini kullanmak, müşterilere birim performans başına yüzde 40'tan fazla maliyet yüklüyor. Bu durum, büyük teknoloji şirketlerinin AI yarışında geride kalabileceğini gösteriyor.

Apple'ın henüz bir büyük dil modeli başlatmadığı ve ilk modern AI odaklı ürünlerini 2024 sonbaharında piyasaya sürmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Winton, büyük teknoloji şirketlerinin AI özelliklerini geciktirmek için iyi nedenleri olduğunu kabul ediyor. Öngörülemeyen şekillerde performans gösteren bir ürünü piyasaya sürmenin, dikkatle geliştirilmiş bir itibarın bekçileri için korkunç olabileceğini söylüyor.

Ancak Winton, böyle bir yaklaşımın büyük teknoloji şirketlerinin yaygın olarak performanslı hale gelen AI sistemlerini tanıtmalarına izin verip vermeyeceğini de sorguluyor. Yerleşik şirketler olarak, bu kadar yıkıcı olmayan bir teknolojiyi tercih ettiklerini belirtiyor.

ARK Invest raporu, yapay zeka teknolojisindeki hızlı ilerlemenin teknoloji sektöründeki güç dengelerini değiştirebileceğini öne sürüyor. Büyük teknoloji şirketlerinin bu değişime ayak uydurabilmesi için AI stratejilerini yeniden değerlendirmeleri gerekiyor.