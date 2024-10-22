Asya kripto pazarında stratejik hamle: Nomura genişliyor

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Komainu'nun bu önemli girişimi, Asya-Pasifik bölgesindeki genişleme planlarının merkezi bir parçasını oluşturuyor. Şirket, Singapur'da Büyük Ödeme Kuruluşu lisansı için başvuru yapmaya hazırlanırken, bölgedeki kurumsal yatırımcıların artan taleplerini karşılamayı amaçlıyor.

Kurumsal Kripto Para Saklama Hizmetlerinde Yeni Dönem

Komainu Yardımcı CEO'su Paul Frost Smith, verdiği demeçte şirketin Singapur'daki faaliyetlerini genişletme planlarını detaylandırdı. Propine'in mevcut MAS lisansı ve teknik altyapısı, Komainu'nun bölgedeki hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.

Birleşik platform, banka düzeyinde güvenlik ve yönetişim standartları sunacak. Hong Kong, Singapur, Malezya, Tayland ve Avustralya'daki yatırımcı müşteriler için Komainu Connect teminat yönetim hizmeti halihazırda yaygın olarak kullanılıyor.

Propine'in dijital para birimi bağlantısı destekleyen kurumsal müşteri portföyü ve MAS'tan aldığı Sermaye Piyasası Hizmetleri Lisansı, Komainu'nun bölgedeki pozisyonunu güçlendirecek önemli avantajlar olarak öne çıkıyor.