Ateşkes haberleriyle Bitcoin haftalık zirvede

06.04.2026 12:47
ABD-İran ateşkes haberlerinin ardından Bitcoin, pazartesi sabahı haftalık zirvesine ulaşarak 70 bin dolar seviyesine kadar çıktı. 24 saatte 200 milyon doların üzerinde açık pozisyon tasfiye edilirken analistler ihtiyatlı tutumunu koruyor.

Bitcoin, ABD ile İran arasındaki potansiyel ateşkese ilişkin haberlerin ardından pazartesi sabahı güçlü bir yükselişe geçti. Kripto para gün içinde 69 bin 350 dolara ulaşarak haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Bitcoin yayım itibarıyla yüzde 3,5 artışla 69 bin 800 dolardan işlem görüyor.

Fiyat hareketinin arka planında Pakistan'ın arabuluculuğu öne çıkıyor. Görüşmelere yakın kaynakların aktardığına göre Pakistan, ABD ile İran arasında 45 günlük ateşkesi öngören bir çerçeve oluşturdu. Çerçevenin tüm unsurlarının pazartesi gününe kadar onaylanması bekleniyor. İletişim, tek kanal olarak belirlenen Pakistan üzerinden elektronik olarak yürütülecek.

Haberlerden önce ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması yönünde tehditkâr bir mesaj yayımladı. Seul merkezli Tiger Research'ten analist Ekko An, Bitcoin'deki yükselişi Trump'ın söylemlerine değil ateşkes haberlerine bağladı. "Piyasa artık fiyat hareketlerini Trump'ın açıklamalarını dış eylem sinyalleriyle birleştirerek yorumluyor." dedi.

200 MİLYON DOLARLIK AÇIK POZİSYON TASFİYESİ

Tasfiye verilerine göre 24 saat içinde kripto piyasasında 200 milyon doların üzerinde açık (short) pozisyon kapatıldı. Bu rakam aynı dönemdeki uzun (long) pozisyon tasfiyelerinin dört katına karşılık geliyor. Kripto piyasa yapıcı firma Caladan'ın araştırma direktörü Derek Lim, tabloyu "klasik short sıkışması" olarak nitelendirdi. Lim, aşırı korku bölgesine düşen piyasa duyarlılığının birikmiş açık pozisyonlarla birleşmesinin fiyat tersine dönüşünü güçlendirdiğini aktardı.

Lim, 8 Nisan'da piyasaya girecek Morgan Stanley spot Bitcoin ETF'sinin de ralliye katkıda bulunduğunu ekledi. Yatırım bankası Morgan Stanley ürün için yüzde 0,14 masraf oranı belirledi. Bu oran BlackRock'un IBIT ETF'sinin yüzde 0,25 masraf oranının altında kalıyor. Lim, ateşkes sürecinin tıkanması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda Bitcoin fiyatının 60 bin dolar seviyesine gerileyebileceğine dikkat çekti.

