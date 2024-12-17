Avalanche Blockchain ağında yeni dönem - Son Dakika
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Avalanche Blockchain ağında yeni dönem

Avalanche Blockchain ağında yeni dönem

Layer 1 Blockchain platformu Avalanche (AVAX), pazartesi günü yayınlanan Avalanche9000 güncellemesiyle subnet kurulum maliyetlerini yüzde 99.9 oranında azalttı. Galaxy Digital, Dragonfly ve ParaFi Capital öncülüğünde 250 milyon dolarlık yatırım alan güncelleme, ağın bugüne kadarki en kapsamlı güncellemesi olarak öne çıkıyor.

17.12.2024 15:57
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Avalanche ekosistemi, yeni Avalanche9000 güncellemesiyle birlikte önemli değişiklikleri devreye alıyor. Güncelleme, akıllı sözleşme işlem ücretlerini 25 nAVAX'tan 1 nAVAX'a düşürürken, subnet kurulum süreçlerini de basitleştiriyor ve erişilebilir hale getiriyor.

Avalanche Ağına 250 Milyon Dolarlık Dev Yatırım

Avalanche9000 güncellemesi, ağın büyümesinde dönüm noktası niteliği taşıyor. ACP-77 ve ACP-125 iyileştirme önerilerini içeren güncelleme, doğrulayıcıların çalışma sistemini yeniden yapılandırıyor.

Yeni sistemde doğrulayıcılar, belirli subnet'leri doğrularken ana zinciri doğrulamak zorunda kalmayacak. Bu değişiklik, operasyonel maliyetleri ve donanım gereksinimlerini önemli ölçüde azaltıyor. Önceki modelde 2000 AVAX (yaklaşık 100.000 USD) stake etmesi gereken doğrulayıcılar, artık daha esnek koşullarda çalışabilecek.

Avalanche Community Proposal 125 ile birlikte, ana akıllı sözleşme zinciri C-chain'deki taban ücret 25 nAVAX'tan 1 nAVAX'a düşürülüyor. Bu değişiklik, ağın kullanım verimliliğini artırarak kaynak tahsisini optimize etmeyi hedefliyor.

500'den fazla Layer 1 Blockchain ağını destekleyen Avalanche, Kasım ayında başlattığı testnet sürecinde geliştiricilere 40 milyon dolardan fazla geriye dönük ödül tahsis etti. Geçen hafta tamamlanan 250 milyon dolarlık yatırım, güncellemenin yaygınlaşmasını destekleyecek.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Avalanche Blockchain ağında yeni dönem - Son Dakika

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