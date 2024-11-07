Avalanche Vakfı AVAX tokenlarını geri aldı

Kripto Para

Avalanche Vakfı, geçtiğimiz aylarda gündeme oturan ve büyük yankı uyandıran Terra Luna çöküşü sonrası stratejik bir hamle yaptı. Vakıf, Luna Foundation Guard'dan toplamda 53 milyon dolar değerinde 1,97 milyon AVAX tokenını geri satın aldığını duyurdu. Bu adım, ekosistemin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak ve vakfın varlıklarını güven altına alacak.

Avalanche ve LFG Arasındaki Token Takası

Kripto para dünyasının önde gelen platformlarından Avalanche, Terra ekosisteminin çöküşü sonrasında dikkat çeken bir hamle gerçekleştirdi. Avalanche Vakfı, Luna Foundation Guard'ın (LFG) elinde bulunan 1,97 milyon AVAX tokenını 53 milyon dolar ödeyerek geri satın aldı. Söz konusu tokenlar, Terra'nın çöküşünden bir ay önce 100 milyon dolar karşılığında LFG'ye satılmıştı.

İşlem, başlangıçta 45,5 milyon dolar olarak planlanmasına rağmen, AVAX tokenının piyasa değerinin 26,95 dolara yükselmesiyle toplam bedel 53 milyon dolara ulaştı. Do Kwon'un 2022'de kurduğu LFG, TerraUSD (UST) stablecoininin değerini korumak amacıyla Bitcoin ve çeşitli altcoinlerin yanı sıra 100 milyon dolarlık AVAX tokenı edinmişti.

Avalanche Vakfı'nın bu stratejik hamlesi, varlıklarını koruma ve olası iflas süreçlerinin getireceği karmaşadan kaçınma amacı taşıyor. Vakıf yetkilileri, geri alınan tokenların ekosistemin geleceği için önemli bir kaynak oluşturacağını ve bu varlıkların hibe programları, etkinlikler ve kuluçka merkezi projelerinde değerlendirileceğini açıkladı.

Terra ekosisteminin UST'nin değer kaybı ve LUNA'nın sert düşüşüyle yaşadığı çöküşün ardından gelen bu gelişme, kripto para sektöründe vakıfların kriz yönetimi açısından önemli bir örnek oluşturdu. Avalanche, bu hamleyle ekosistemini güçlendirme yolunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor.