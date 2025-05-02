Avrupa Birliği anonim kripto işlemlerini yasaklıyor - Son Dakika
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Avrupa Birliği anonim kripto işlemlerini yasaklıyor

Avrupa Birliği anonim kripto işlemlerini yasaklıyor

Avrupa Birliği, 2027 yılından itibaren yürürlüğe girecek yeni 'Kara Para Aklamayla Mücadele' düzenlemeleri kapsamında anonim kripto hesaplarını ve gizlilik koruyan tokenlerı tamamen yasaklama kararı aldı. Düzenleme, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına işlem şeffaflığı zorunluluğu getirirken, sektör genelinde kapsamlı değişiklikler öngörüyor.

02.05.2025 14:55
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Kripto para dünyasında önemli bir dönüm noktası gündeme geliyor. Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemeleri, özellikle gizlilik odaklı kripto paraları denetim altına alırken sektördeki tüm paydaşlar için yeni uyum zorunlulukları getiriyor. AMLR olarak bilinen yeni kara para aklamayla mücadele düzenlemesi, 2027 yılından itibaren anonimlik sağlayan tüm kripto araçlarını yasaklayacak.

AB Kripto Para Sektöründe Şeffaflık Zorunluluğu Hedefliyor

Avrupa Kripto Platformu (EUCI) tarafından yayınlanan AML El Kitabı'na göre AMLR'nin 79. Maddesi tartışmasız yasaklar içeriyor. Bu madde, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının anonim hesaplar tutmasını yasaklıyor.

Düzenleme sadece anonim hesaplarla sınırlı değil. Banka ve ödeme hesapları, cüzdanlar, kiralık kasalar, işlemlerin anonimleştirilmesine olanak sağlayan kripto varlık hesapları ve anonimlik artırıcı coinleri kullanan hesaplar da bu düzenleme içinde yer alıyor. Bu kapsamlı AML çerçevesi, kripto sektöründe şeffaflığı ve izlenebilirliği temel bir gereklilik haline getiriyor.

EUCI'nin kıdemli politika yöneticisi Vyara Savova'ya göre düzenlemeler (AMLR ve AMLD) nihai aşamada bulunuyor. Savova, uygulama detaylarının çoğunlukla Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından yönetilen uygulama ve yetki devri düzenlemeleri aracılığıyla geleceğini belirtiyor.

Yeni düzenleyici çerçeve kapsamında, en az altı üye devlette faaliyet gösteren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (CASPs) doğrudan AML denetimine tabi olacak. AML'nin başlangıç aşamasında, her üye devletten en az bir kuruluş olmak üzere 40 kuruluş seçilerek doğrudan denetime alınacak.

Bu kuruluşların seçiminde "önemlilik eşikleri" kullanılacak. Bu eşikler arasında ev sahibi üye devlette ikamet eden minimum 20.000 müşteri veya 50 milyon euro üzerinde toplam işlem hacmi bulunuyor.

Düzenlemeler ayrıca, 1.000 euro üzerindeki işlemlerde zorunlu müşteri durum tespiti gibi önlemleri de içeriyor. Bu değişiklikler, AB'nin kripto endüstrisi üzerindeki düzenleyici denetimini artırırken, Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) gibi önceki önlemlerin üzerine inşa ediliyor.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Avrupa Birliği anonim kripto işlemlerini yasaklıyor - Son Dakika

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