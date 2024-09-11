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Kripto Para

Avrupa Birliği stablecoin düzenlemesi için tarih verdi

Avrupa Birliği stablecoin düzenlemesi için tarih verdi

Avrupa Birliği, kripto para piyasalarını düzenleme konusunda önemli bir adım atıyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi, stablecoin ihraççılarını da kapsayan teknik standartların 2024 sonuna kadar yayınlanacağını duyurdu. Bu gelişme, Tether ve Circle gibi büyük oyuncuların AB pazarındaki faaliyetlerini doğrudan etkileyecek.

11.09.2024 15:45
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Avrupa Birliği, kripto varlık piyasalarını düzenleme konusunda kritik bir aşamaya geldi. Avrupa Bankacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamaya göre stablecoin ihraççılarını da kapsayan 15 teknik standart, 2024 yılı sonuna kadar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu gelişme, Avrupa kripto ekosistemini derinden etkileyecek ve özellikle Tether ve Circle gibi büyük stablecoin ihraççıları için yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Stablecoin Şirketlerine AB Standartları Geliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) kripto varlık piyasalarını düzenlemeye yönelik çabaları, yeni bir aşamaya geçiyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi'nden (EBA) bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre stablecoin ihraççılarının AB içinde nasıl faaliyet gösterebileceğini belirleyen standartlar, 2024 yılının sonuna doğru resmiyet kazanacak.

AB'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi kapsamında geliştirilen teknik standartlar, kripto para şirketlerinin 27 üye ülkede tek bir lisansla hizmet vermesine olanak tanıyacak. EBA ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından hazırlanan bu standartlar, Avrupa Komisyonu'na sunuldu ve şu anda inceleme aşamasında bulunuyor.

Standartlar, stablecoin ihraççılarının yetkilendirilmesi, stres testleri ve işlem sayısı ile değerinin tahmin edilmesi gibi konuları kapsıyor. Bu düzenlemeler, AB'nin kripto para piyasasını daha şeffaf ve güvenli hale getirme hedefinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

MiCA düzenlemesinin stablecoinlere ilişkin kuralları Haziran ayında yürürlüğe girmişti. Düzenlemenin geri kalan kısmının ise Aralık ayına kadar uygulamaya konulması planlanıyor. Bu süreçte, Avrupa Komisyonu'nun standartları inceleyip onaylaması veya değişiklik talep etmesi bekleniyor.

Onay sürecinin ardından, standartlar Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin incelemesinden geçecek. Daha sonra çeviri ve resmi kabul aşamalarının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu gelişme, özellikle Tether ve Circle gibi büyük stablecoin ihraççılarının AB pazarındaki faaliyetlerini doğrudan etkileyecek.

Bu düzenlemeler, kripto para ekosisteminin AB içinde daha sağlam bir yasal çerçeveye kavuşmasını sağlayacak. Aynı zamanda yatırımcıların korunması ve piyasa istikrarının artırılması hedefleniyor. Piyasa katılımcıları ve yatırımcılar, bu standartların getireceği yeni kuralları yakından takip ediyor.

Blockchain teknolojisinin finansal hizmetlerde kullanımı giderek yaygınlaşırken, AB'nin bu adımı kripto para sektörünün düzenlenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yeni düzenlemeler, AB'nin dijital ekonomideki rekabet gücünü artırırken aynı zamanda tüketici haklarını koruma ve finansal istikrarı sağlama dengesini gözetiyor.

AB'nin stablecoin ve genel olarak kripto para piyasalarına yönelik bu düzenlemeleri, küresel finans sektöründe yeni bir dönemin habercisi olabilir. Bu gelişmeler, diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların da benzer adımlar atmasını teşvik edebilir ve kripto para ekosisteminin yasal çerçevesinin küresel ölçekte şekillenmesine katkıda bulunabilir.

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Son Dakika Kripto Para Avrupa Birliği stablecoin düzenlemesi için tarih verdi - Son Dakika

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