Avrupa Birliği üç kripto para borsasına MiCA lisansı verdi - Son Dakika
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Kripto Para

Avrupa Birliği üç kripto para borsasına MiCA lisansı verdi

Avrupa Birliği üç kripto para borsasına MiCA lisansı verdi

Avrupa Birliği'nin kripto varlık düzenlemesi MiCA kapsamında ilk lisanslar OKX, Cryptocom ve Bitpanda'ya verildi. Malta Finansal Hizmetler Kurumu tarafından onaylanan lisanslar, bu platformlara tüm AB ülkelerinde faaliyet gösterme hakkı tanıyor. Düzenleme, kripto sektörünün Avrupa'da yasal bir zemine kavuşması açısından önem taşıyor.

27.01.2025 17:27
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Malta'daki kripto merkezinden Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) lisansı alan OKX ve Cryptocom, pasaport özelliği sayesinde 30 EEA ülkesinde ve 400 milyondan fazla potansiyel müşteriye hizmet sunabilecek. Bu gelişme, Avrupa'nın dijital varlık ve Blockchain ekosisteminde öncü rol oynama hedefini destekliyor.

MiCA Lisanslı Borsalar Avrupa Birliği Pazarına Giriyor

OKX, Malta'daki özel kripto merkezinden tam MiCA lisansını alırken, Cryptocom da aynı gün içinde lisans almaya hak kazandı. OKX Avrupa CEO'su Erald Ghoos, lisansın endüstrinin bölgede büyümesi için güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti.

Pasaport özelliği olarak adlandırılan sistem, lisanslı işletmelere birleştirilmiş bir düzenleyici çerçeve altında diğer AB ülkelerine hizmet sunma imkanı tanıyor. OKX, EEA kullanıcılarına kripto tokenlar için tezgah üstü, spot ve bot ticaret hizmetleri sunacak.

Cryptocom yetkilisi Eric Anziani, düzenleyici sistemi tasarlama ve uygulama konusundaki öngörüsü nedeniyle AB'yi övdü. Bitpanda CEO'su Eric Demuth ise düzenlemenin başarısı için etkin denetim ve yaptırım mekanizmalarının önemine vurgu yaptı.

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Son Dakika Kripto Para Avrupa Birliği üç kripto para borsasına MiCA lisansı verdi - Son Dakika

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