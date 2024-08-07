Avrupa\'da kripto para erişimini artırmak adına önemli ortaklık

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Avrupa'nın önde gelen kripto borsası Bitstamp, fintech devi Stripe ile güçlerini birleştirerek kripto para erişimini genişletmeyi hedefliyor. Bu stratejik ortaklık, Avrupa Birliği vatandaşlarına Bitcoin başta olmak üzere çeşitli kripto paraları kolayca satın alma imkânı sunacak. Kullanıcılar, Stripe'ın yenilikçi fiat-kripto geçiş sistemi sayesinde neredeyse anlık işlemler gerçekleştirebilecek.

Bitstamp Ve Stripe Avrupa Pazarı İçin Önemli Ortaklık Kurdu

Avrupa'nın önde gelen kripto borsalarından Bitstamp, finans teknolojileri alanında öncü firmalardan Stripe ile güçlerini birleştirdi. Bu stratejik ortaklık, Avrupa Birliği vatandaşlarının kripto para birimlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamada Bitstamp kullanıcıları artık Stripe'ın yenilikçi ödeme sistemi sayesinde geleneksel para birimlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde kripto paralara dönüştürebilecek. Bu hamle, özellikle Bitcoin olmak üzere çeşitli kripto para birimlerinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bitstamp'in sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre bu iş birliği kullanıcılara neredeyse anlık işlem yapma imkânı sunacak. Bu sayede kripto para alım satımında yaşanan gecikmeler ve karmaşık süreçler ortadan kalkacak.

Stripe'ın geçtiğimiz yıl Mayıs ayında lanse ettiği sistem, kripto dünyasına yeni adım atan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Bu platform, kripto cüzdanı bulunmayan kişilerin bile kripto para alım satımı yapabilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları anda kripto para satın alabiliyor ve farklı varlıklarla takas yapabiliyor.

Bitstamp, bu ortaklık kapsamında Bitcoin, Ethereum, Solana, Stellar ve USD Coin gibi popüler kripto paraların alım satımına aracılık edecek. Şirket, aynı zamanda kendi geliştirdiği "Bitstamp-as-a-service" isimli özel kripto çözümünü de bu iş birliği ile genişletmeyi planlıyor.