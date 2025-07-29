Avrupa Merkez Bankası danışmanından stablecoin itirafı - Son Dakika
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Avrupa Merkez Bankası danışmanından stablecoin itirafı

Avrupa Merkez Bankası danışmanından stablecoin itirafı
29.07.2025 12:50
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Avrupa Merkez Bankası danışmanı, ABD dolarına sabitlenen stablecoinlerin hakimiyetine karşı dijital euronun tek başına yeterli bir çözüm sunamayacağını belirtti. Raporda, Avrupa'nın parasal egemenliğini korumak için düzenlemeye tabi euro stablecoinleri ve dağıtık defter teknolojisi gibi çok yönlü stratejilere odaklanması gerektiği vurgulandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan yeni bir analiz, dijital euronun tek başına ABD dolarına sabitlenen stablecoinlerin artan popülaritesine karşı koymak için yeterli olmayacağını ortaya koydu. ECB danışmanlarından Jürgen Schaaf tarafından kaleme alınan değerlendirmeye göre Avrupa Birliği'nin, parasal egemenliğini korumak adına çok yönlü bir strateji izlemesi gerekiyor. Bu stratejinin merkezinde ise özel sektör tarafından geliştirilecek ve sıkı denetimlere tabi tutulacak euro stablecoinleri bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası Dijital Euro Stratejisini Gözden Geçiriyor

ECB Danışmanı Jürgen Schaaf, Avrupa Birliği'nin ABD doları tabanlı stablecoinlerin hızlı yükselişine karşı çok yönlü bir strateji benimsemesi gerektiğini ifade etti. Schaaf'a göre, yalnızca dijital euroya odaklanmak, ABD merkezli stablecoinlerin pazar payını daraltmak için yeterli olmayabilir. Bu çerçevede, regüle edilen euro destekli stablecoinlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, AB'nin finansal egemenliği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Schaaf, "Yüksek standartlara sahip, etkin risk yönetimiyle tasarlanmış euro bazlı stablecoinler, piyasanın meşru ihtiyaçlarını karşılayabilir ve euronun uluslararası rolünü güçlendirebilir." dedi. Sektör analizlerine göre, Avrupa merkezli stablecoinlerin benimsenme oranı hâlâ düşük seviyede seyrediyor. Buna karşın, İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta da dijital euronun euro stablecoinlerinin yaygınlaşmasında kilit rol oynayacağını belirtiyor.

Schaaf, dijital euronun Avrupa'nın dijital ödeme altyapısında önemli bir savunma hattı oluşturacağını ancak özel sektör inovasyonları ve DLT uygulamaları ile birlikte değerlendirildiğinde daha etkili sonuçlar doğuracağını vurguladı. Temmuz ayında ECB, Avrupa'nın toptan ve sınır ötesi ödeme altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen iki DLT pilot projesini onayladı.

AB'nin dijital euroya geçiş konusundaki nihai kararının ise 2025 yılı sonunda ECB Yönetim Konseyi tarafından verileceği belirtildi. Avrupa'da dijital finans teknolojileriyle ilgili endişeler, özellikle ABD yönetiminin stablecoinleri destekleyici politikalarının ardından artış gösterdi. Yetkililer, dijital euro ve stablecoinlerin birlikte kullanılmasıyla euro bölgesinin parasal egemenliğinin korunabileceğini savunuyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Avrupa Merkez Bankası danışmanından stablecoin itirafı - Son Dakika

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