Avrupa Merkez Bankası'ndan stablecoin ve tokenizasyon uyarısı

24.03.2026 13:11
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone, stablecoinlerin ve tokenize mevduatların Avrupa'nın tokenize finansal piyasalarında ölçeklenebilmesi için merkez bankası parasının zorunlu bir uzlaşı çapası görevi üstlenmesi gerektiğini açıkladı. Cipollone bu çerçevede Eurosystem'in 2026'nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirmesi planlanan Pontes girişimini ve kapsamlı bir yasal çerçeve ihtiyacını da gündeme taşıdı.

Cipollone Brüksel'deki House of the Euro'da yaptığı konuşmada, "Tokenize merkez bankası parası olmaksızın piyasanın ölçeklenme kapasitesi kısıtlanır." dedi. Satıcıların ellerinde tutmak istemedikleri, fiyat dalgalanmasına veya kredi riskine açık varlıklar cinsinden ödeme almak zorunda kalabileceğine dikkat çeken ECB yöneticisi, özel dijital paranın Avrupa piyasalarını tek başına ölçeklendiremeyeceğini vurguladı.

AVRUPA'YA TOKENİZASYON YASASI ÇAĞRISI

Çözüm olarak ECB, piyasa DLT platformlarını Eurosystem'in TARGET Hizmetleri'ne bağlayarak merkez bankası parası cinsinden uzlaşı sağlamayı hedefleyen Pontes girişimini öne çıkarıyor. 2026'nın üçüncü çeyreğinde ilk aşamasını tamamlaması beklenen Pontes, DLT tabanlı işlemlerin merkez bankası parası üzerinden uzlaşısını mümkün kılmak üzere tasarlandı.

Açıklamalar, ECB'nin 11 Mart'ta yayımladığı Appia girişimiyle de örtüşüyor. 2028 yılına kadar Avrupa'nın tokenize finansal ekosistemi için kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedefleyen Appia'nın yapı taşlarından biri, farklı DLT platformları arasında varlık aktarımını mümkün kılacak uyumlu veri formatı ve akıllı sözleşme standartlarına dayanan birlikte çalışabilirlik standardı işlevi görüyor.

Cipollone, piyasa altyapısı işleticilerini, bankaları, saklama kuruluşlarını ve teknoloji sağlayıcılarını Appia yol haritasına geri bildirim göndermeye davet etti. Tokenize varlıkların kıta genelinde sorunsuz çıkarılabilmesi ve aktarılabilmesi için Avrupa'nın önünde sonunda buna özgü bir yasal çerçeveye ihtiyaç duyacağını da ifade eden ECB yöneticisi, kamu-özel iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısını yineledi.

Avrupa Komisyonu'nun DLT Pilot Rejimi'ni genişletme teklifini "önemli bir gelişme" olarak nitelendiren Cipollone, bütünlüklü bir tokenizasyon çerçevesi oluşturulmadan hareket edilmesi halinde "gelişmiş uzlaşı altyapısının bir yama çuvalı üzerine inşa edilmesi" ve bunun getirdiği faydaların tam anlamıyla elde edilememesi riskiyle karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Bu açıklamalar, Circle'ın 20 Mart'ta Avrupa Komisyonu'nun Piyasa Entegrasyon Paketi'ne yönelik geri bildirimini kamuoyuyla paylaşmasından birkaç gün sonra geldi. Circle, mevcut DLT Pilot Rejimi'nin genişletilmesini ve yetkili kripto varlık hizmet sağlayıcılarına e-para token nakit hesabı hizmetleri sunulmasını talep etti.

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:15
Fenerbahçe’de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
14:01
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
