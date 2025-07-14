Avrupa\'nın en sert kripto para yasası Macaristan\'dan geldi

Macaristan parlamentosu 17 Haziran'da kabul ettiği yeni kripto düzenlemesi ile Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş bir adım attı. 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giren yasa, sadece lisanssız borsa kullanımını değil aynı zamanda yüksek hacimli kripto işlemlerini de suç kapsamına alıyor. Bu gelişme küresel kripto piyasasında büyük tartışma yaratırken, sektör uzmanları düzenlemenin aşırı sert olduğunu savunuyor.

Macaristan Lisanssız Kripto Para Borsa Kullanımını Suç Saydı

Ülkenin ana finans otoritesinin yeni yetkilerle donatıldığı düzenleme, tüm kripto para hizmet sağlayıcılarının zorunlu lisans almasını şart koşuyor. Lisanssız borsa kullanıcıları iki ila beş yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, hizmet sağlayıcılar için ceza sekiz yıla kadar çıkabiliyor.

Bitcoin ve diğer kripto paraları elinde bulundurmak yasal olmaya devam ederken, alım satım işlemleri sıkı kurallara bağlandı. Resmi gözetim organı henüz başvuru prosedürlerini yayınlamadığı için yerel şirketler belirsizlik içinde kalıyor.

Revolut ve Bitstamp gibi uluslararası kripto para borsaları Macar kullanıcılarına yönelik hizmetlerini derhal askıya aldığını duyurdu. Bu durum tahmini 500 bin kripto sahibi Macar vatandaşı doğrudan etkiliyor.

Düzenleyici makamlar yeni kuralların AB'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesiyle uyumlu olduğunu iddia ediyor. Ancak sektör analistleri cezaların MiCA düzenlemesinden çok daha sert olduğunu ve hiçbir lisanslama penceresi sunulmamasının ticareti düzenlemekten ziyade tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirtiyor.

Hükümet temsilcileri lisanslama kriterlerini açıklama konusunda henüz bir zaman çizelgesi açıklamadı, bu da piyasa belirsizliğini artırıyor.