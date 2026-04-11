Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'da kripto para denetimi merkezileşiyor

11.04.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sistematik önem taşıyan kripto şirketleri ve büyük işlem platformlarının denetimi, ulusal otoritelerden Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'ne (ESMA) geçebilir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu değişikliği desteklediğini açıkladı. Teklifin yasalaşması için aylarca müzakere gerekiyor.

Avrupa Komisyonu'nun "piyasa entegrasyonu ve denetim" paketini onaylayan görüşünde ECB, merkezi denetimin sınır ötesi piyasa oyuncularına tutarlı ve yüksek kaliteli gözetim sağlayacağını savundu. Büyük kripto hizmet sağlayıcıları ve işlem platformlarının AB finansal sistemi için "sistematik önem" taşıyabileceğini vurgulayan banka, mevcut ulusal gözetimi "yetersiz" bulduğunu da ifade etti.

ESMA, halihazırda AB'nin Kripto Varlıklar Piyasası (MiCA) çerçevesi kapsamında teknik standartlar geliştirme ve denetimi koordine etme görevini yürütüyor. Yeni teklif bu yetkiyi genişleterek Paris merkezli otoriteye sistematik kripto platformları üzerinde doğrudan denetim yetkisi verecek.

Komisyon'un şubat ayında açıkladığı paket, ESMA'nın gözetim alanını yalnızca kripto platformlarıyla sınırlamıyor. Geleneksel piyasalardaki büyük takas kurumları ve işlem platformları da kapsama alınıyor. Komisyon bu adımları, finansal piyasaları derinleştirmeyi ve uyumlaştırmayı amaçlayan Sermaye Piyasaları Birliği gündeminin parçası olarak çerçeveledi ve daha entegre bir piyasanın daha bütünleşmiş bir denetim gerektirdiğini vurguladı.

ECB aynı zamanda ESMA'nın genişletilmiş kripto denetim görevini üstlenebilmesi için yeterli personel ve finansal kaynaklarla donatılması gerektiğini uyardı. ESMA, daha önce bazı kripto şirketlerinin MiCA kapsamındaki düzenleyici statüleri hakkında "yanıltıcı izlenimler" yarattığını tespit ederek ulusal otoriteleri uygulamayı sıkılaştırmaya çağırmıştı.

Yeni çerçeve kapsamında sistematik önem taşıdığı değerlendirilen firmalar, 27 farklı ulusal rejimle muhatap olmak yerine Paris'teki tek bir denetçi karşısına çıkacak. Bu değişiklik uyum maliyetlerini artırabilir. Ancak blok genelinde faaliyet gösteren büyük borsalar ve saklama kuruluşları için beklentileri netleştirecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:13:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Avrupa'da kripto para denetimi merkezileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.