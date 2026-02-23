Avustralya'da yaşlı bireyleri hedef alan 3,5 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya'da yaşlı bireyleri hedef alan 3,5 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına gözaltı

Avustralya\'da yaşlı bireyleri hedef alan 3,5 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına gözaltı
23.02.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya polisi, 190'dan fazla yaşlı ve savunmasız bireyi sahte bir kripto yatırım platformu aracılığıyla 5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,5 milyon dolar) dolandırdığı iddia edilen bir şebekenin kilit ismini tutukladı.

Siber Suçlar Timi'ne bağlı dedektifler, cuma sabahı Strathfield ve Cammeray'deki konutlara düzenlenen operasyonlarda 42 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, suç gelirlerini bir çevrim içi platform aracılığıyla aklamakla suçlanarak serbest bırakıldı ve 17 Mart'ta Burwood Yerel Mahkemesi'ne çıkacak. Operasyonda 36 yaşında ikinci bir şüpheli de gözaltına alındı ancak soruşturma sürecinde serbest bırakıldı.

SAHTE PLATFORMUN NASIL ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polise göre mağdurlar, Kasım 2025'ten itibaren sosyal medya üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerce "NEXOpayment" adlı bir dijital para birimi platformuna yönlendirildi. Mağdurlar kripto para veya hisse senedi satın aldıklarını düşünürken yatırdıkları fonlar birden fazla kripto cüzdanı ve borsa aracılığıyla kara para aklama örüntüsüne uygun şekilde aktarıldı.

Siber Suçlar Timi Komutanı Müfettiş Vekili Jason Smith, yatırım dolandırıcılığının Avustralya'da en yüksek mali kayba yol açan siber suç kategorisi olduğunu ve topluma yıllık yüz milyonlarca dolarlık zarar verdiğini belirtti.

AVUSTRALYA'DA DENETİM SIKLAŞIYOR

Operasyon, Avustralya'da dijital varlık alanında artan düzenleyici baskının sürdüğü bir döneme denk geldi. Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), 2024 yılında ülkedeki yaklaşık 1.800 kripto ATM'sine yönelik riskleri ele almak için özel bir görev gücü kurmuştu. Ekim ayında ise hükûmet, AUSTRAC'a yüksek riskli ürün ve kanalları kısıtlama yetkisi veren yeni bir yasa tasarısı sundu. Kasım 2025'te ise suçluların polis kılığına girerek mağdurların kripto hesaplarına ve özel anahtarlarına erişmeye çalıştığı yeni dolandırıcılık yöntemleri tespit edildi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Avustralya'da yaşlı bireyleri hedef alan 3,5 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

22:19
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 23:41:44. #7.12#
SON DAKİKA: Avustralya'da yaşlı bireyleri hedef alan 3,5 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.