Avustralya\'da yaşlı bireyleri hedef alan 3,5 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına gözaltı

Siber Suçlar Timi'ne bağlı dedektifler, cuma sabahı Strathfield ve Cammeray'deki konutlara düzenlenen operasyonlarda 42 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, suç gelirlerini bir çevrim içi platform aracılığıyla aklamakla suçlanarak serbest bırakıldı ve 17 Mart'ta Burwood Yerel Mahkemesi'ne çıkacak. Operasyonda 36 yaşında ikinci bir şüpheli de gözaltına alındı ancak soruşturma sürecinde serbest bırakıldı.

SAHTE PLATFORMUN NASIL ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polise göre mağdurlar, Kasım 2025'ten itibaren sosyal medya üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerce "NEXOpayment" adlı bir dijital para birimi platformuna yönlendirildi. Mağdurlar kripto para veya hisse senedi satın aldıklarını düşünürken yatırdıkları fonlar birden fazla kripto cüzdanı ve borsa aracılığıyla kara para aklama örüntüsüne uygun şekilde aktarıldı.

Siber Suçlar Timi Komutanı Müfettiş Vekili Jason Smith, yatırım dolandırıcılığının Avustralya'da en yüksek mali kayba yol açan siber suç kategorisi olduğunu ve topluma yıllık yüz milyonlarca dolarlık zarar verdiğini belirtti.

AVUSTRALYA'DA DENETİM SIKLAŞIYOR

Operasyon, Avustralya'da dijital varlık alanında artan düzenleyici baskının sürdüğü bir döneme denk geldi. Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), 2024 yılında ülkedeki yaklaşık 1.800 kripto ATM'sine yönelik riskleri ele almak için özel bir görev gücü kurmuştu. Ekim ayında ise hükûmet, AUSTRAC'a yüksek riskli ürün ve kanalları kısıtlama yetkisi veren yeni bir yasa tasarısı sundu. Kasım 2025'te ise suçluların polis kılığına girerek mağdurların kripto hesaplarına ve özel anahtarlarına erişmeye çalıştığı yeni dolandırıcılık yöntemleri tespit edildi.