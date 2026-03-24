Avustralya emeklilik fonu kripto paraları değerlendirecek

24.03.2026 12:31
Avustralya'nın 2,2 milyon üyeli emeklilik fonu Hostplus, Bitcoin ve diğer kripto para varlıklarını önümüzdeki mali yıldan itibaren yatırım seçenekleri arasına almayı değerlendiriyor. Plan düzenleyici onay sürecini ve tüketici koruma standartlarının karşılanmasını gerektiriyor.

Hostplus Yatırım Direktörü Sam Sicilia, üyelerinden kripto erişimi talep eden başvurular geldiğini ve bu doğrultuda değerlendirme başlattıklarını belirtti. Fon, kripto erişimini ChoicePlus seçeneği üzerinden sunmayı planlıyor. Bu yapı, üyelerin emeklilik birikimlerini bağımsız olarak yönetmesine olanak tanıyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KRİPTO PARA TALEBİ

Avustralya'nın üyeye göre üçüncü fonu olan Hostplus, 96 milyar dolarlık yönetilen varlıkla beşinci büyük fon konumunda. Ülkenin toplam emeklilik fonu varlığı, Eylül 2025 çeyreği itibarıyla yaklaşık 4,5 trilyon Avustralya doları seviyesinde bulunuyor.

"Altı ay daha beklemeye neden olsa bile düzenleyici onayı almak isteriz" diyen Sicilia, uzun vadeli yatırımcı kimliğiyle bu gecikmenin belirleyici olmayacağını ekledi. Kripto sektörünün fonun konuyu ilk incelediği on yıl içinde köklü biçimde olgunlaştığını da vurguladı.

Büyük kurumsal fonların henüz kripto sunmaması nedeniyle Avustralyalıların emeklilik birikimlerini dijital varlıklarla buluşturmasının başlıca yolu şimdilik bireysel yönetimli fonlar (SMSF) konumunda. BTC Markets'in Yatırımcı Çalışması Raporu, 2024-2025 mali yılında SMSF kayıtlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 69 arttığını ortaya koydu.

Sektörde kurumsal öncülük Mayıs 2024'te AMP'tan geldi. AMP, Bitcoin vadeli sözleşmeleri aracılığıyla portföyüne Bitcoin maruziyeti ekleyerek büyük Avustralyalı süper fonlar arasında bu adımı atan ilk kurum oldu.

