Avustralya kripto para sektörüne kapsamlı denetim getiriyor

Kripto Para

AUSTRAC'ın önerdiği düzenlemeler, Kasım ayında parlamentodan geçen AML/CTF Yasası değişikliklerinin devamı niteliğini taşıyor. Yeni kurallar, yüksek riskli sektörlerin denetimini artırırken işletmelere risk bazlı uyum önlemleri getiriyor. Düzenlemelerin şekillenmesi için 14 Şubat 2025'e kadar sektör paydaşlarından görüş toplanacak. Bu adım, Avustralya'nın kripto ekosisteminde güvenliği artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yeni Düzenlemeler Şubat 2025'te Netleşecek

AUSTRAC'ın düzenleme paketi, kripto para endüstrisinde şeffaflığı ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Önerilen çerçeve, işletmelerin risk bazlı süreçlerle müşteri kimliklerini doğrulamasını ve şüpheli işlemleri takip edilmesini ve denetlenmesini zorunlu kılıyor.

Düzenlemeler kapsamında Bitcoin ve kripto para ATM operatörleri için özel bir görev gücü oluşturuldu. Bu birim, operatörlerin minimum güvenlik standartlarına uyumunu denetleyecek.

Yeni kurallar, işletmelerin büyüklüğüne ve risk profiline göre uyarlanabilir bir uyum modeli sunuyor. Bu yaklaşım, sektördeki farklı oyuncuların kendi yapılarına uygun önlemler geliştirmesine olanak tanıyor.

AUSTRAC, düzenlemelerin nihai halini belirlemek için sektör paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışacak. Bu süreç, kripto para ekosisteminin güvenli ve sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.