Avustralya kripto para şirketleri yapay zeka tarafına yöneliyor

Kripto Para

KPMG'nin Avustralya fintech araştırması, ABD spot Bitcoin ETF onaylarının ve olası faiz indirimlerinin 2025'te sektöre yeni bir ivme kazandırabileceğini öngörüyor. Fintech firmalarının yüzde 7'sinden fazlasının kapandığı 2024'te, şirketlerin bir kısmı faaliyetlerini durdururken, diğerleri stratejik satın almalarla konsolide oldu.

Avustralya Fintech Pazarından 60 Şirket Silindi

KPMG tarafından yayımlanan rapor, özellikle Blockchain ve kripto para alanında faaliyet gösteren şirketlerin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Rapora göre 60 fintech firmasının yüzde 4,5'i operasyonlarını tamamen durdurdu. Firmaların yüzde 3'ü ise birleşme ve satın alma işlemleriyle farklı yapılar altında faaliyetlerine devam etme kararı aldı.

AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, kripto para sektörünü yakın takibe alacaklarını belirtti. Özellikle kripto para ATM'lerinin kara para aklama riski taşıdığına dikkat çeken Thomas, 2025'te denetimlerin artacağını vurguladı.

ASIC'in yeni finansal lisanslama rejimi önerisi ve AUSTRAC'ın denetim planları, kripto para şirketlerini yakından ilgilendiriyor. Sektör temsilcileri, düzenleyici çerçevenin netleşmesinin uzun vadede olumlu etki yaratabileceğini düşünüyor.