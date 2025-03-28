BAE kendi kripto para birimi için tarih verdi - Son Dakika
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BAE kendi kripto para birimi için tarih verdi

BAE kendi kripto para birimi için tarih verdi

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Blockchain tabanlı dijital dirhemin 2025'in son çeyreğinde kullanıma sunulacağını duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Balama, dijital para biriminin finansal istikrarı artıracağını ve mali suçlarla mücadeleye yardımcı olacağını belirtti. BAE ayrıca dirhemin yeni uluslararası sembolünü de tanıttı.

28.03.2025 18:33
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Birleşik Arap Emirlikleri, dijital para birimlerinde önemli bir adım atıyor. BAE Merkez Bankası, merkez bankası dijital para birimi olarak tasarlanan dijital dirhemin 2025'in son çeyreğinde kullanıma sunulacağını resmen duyurdu. Blockchain teknolojisine dayalı bu yeni para biriminin finansal ekosisteme istikrar getirmesi ve mali suçlarla mücadelede etkin rol oynaması bekleniyor.

Finansal Sistemi Tamamen Değiştirecek Dijital Dirhem Geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası'nın dijital para birimi olan dijital dirhemin 2025 yılının son çeyreğinde kullanıma sunulması bekleniyor. Uzun süredir devam eden çalışmalar nihayet somut bir takvime bağlanırken, ülkenin finansal ekosisteminde önemli değişiklikler yaşanacağı öngörülüyor.

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Balama, Blockchain teknolojisine dayalı bu dijital para biriminin finansal istikrarı güçlendireceğini ve mali suçlarla mücadelede etkili bir araç olacağını vurguladı. Perakende sektörünün 2025'in dördüncü çeyreğinde dijital dirhemin kullanıma sunulmasını bekleyebileceğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı, "Bu yenilikçi ödeme aracı sayesinde dijital ürünlerin, hizmetlerin ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi kolaylaşacak. Aynı zamanda maliyetleri düşürecek ve uluslararası pazarlara erişimi artıracak." ifadelerini kullandı. Dijital dirhemin fiziksel versiyonuyla birlikte tüm ödeme kanallarında geçerli olacağı da açıklandı.

BAE ayrıca dijital dirhemin uluslararası sembolünü de tanıttı. Buna göre dirhemin ilk harfi, ülke bayrağından esinlenen ve para biriminin istikrarını temsil eden iki yatay çizgiyle birlikte kullanılacak.

BAE'nin dijital para birimine geçiş sürecinde önemli adımlar atıldı. Haziran 2024'te BAE Merkez Bankası stablecoinleri düzenlemek için bir lisanslama çerçevesi onayladı. Abu Dabi'de gerçekleştirilen merkez bankası yönetim kurulu toplantısında yetkililer, hükümetin finansal altyapı programını görüştü ve yeni düzenleyici çerçeveyi kabul etti. Bu düzenleme, BAE dirhemi tarafından desteklenen ödeme tokenlarının çıkarılması, lisanslanması ve denetlenmesi konularına açıklık getirdi.

Bu düzenleyici çerçevenin onaylanmasının ardından küresel stablecoin ihraççısı Tether, yerel ortakları Phoenix Group ve Green Acorn Investments ile dirhem destekli bir stablecoin çıkarmayı planladığını duyurdu. İş birliğinin amacı, BAE dirhem para biriminin tamamen desteklenen dijital bir versiyonunu oluşturmak olarak açıklandı.

Çerçevenin onaylanmasıyla birlikte başka şirketler de dirhem destekli stablecoin oluşturma yarışına katıldı. 18 Ekim 2024 tarihinde AED Stablecoin adlı bir şirket, BAE'de düzenlenmiş dirheme sabitlenmiş bir stablecoin çıkarmak için prensip onayı aldığını açıkladı. Ardından 1 Kasım'da The Open Network (TON), Tether'in dirheme sabitlenmiş stablecoin'inin kendi Blockchain ağında kullanıma sunulacağını duyurdu.

Dirhem destekli stablecoinlerin yanı sıra, dolar ve euro tabanlı stablecoinler de ülkede ilgi görmeye başladı. 24 Şubat'ta Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nin bağımsız düzenleyicisi olan Dubai Finansal Hizmetler Kurumu, Circle şirketinin USDC ve EURC adlı tokenlarını kripto token rejimi altındaki ilk stablecoinler olarak tanıdı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Ripple şirketinin bir sözcüsü daha önce bir açıklama yaptı. Sözcü, şirketin BAE'nin stablecoin gereksinimlerini anlamak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Sözcü, BAE'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve RLUSD adlı stablecoin'lerinin hâlihazırda ülkede kullanımda olduğunu sözlerine ekledi.

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