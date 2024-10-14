BAE kripto para ödemelerinde tarihi bir adım attı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

BAE kripto para ödemelerinde tarihi bir adım attı

BAE kripto para ödemelerinde tarihi bir adım attı

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, AED stablecoine dirhem bazlı token için ön onay verdi. Bu hamle, ülkenin kripto ödemeler konusundaki tutumunu netleştirirken, Tether gibi küresel oyuncuların da ilgisini çekiyor. Bazı büyük borsaların BAE'ye yönelmesi, ülkenin kripto dostu politikalarının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

14.10.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. BAE Merkez Bankası'nın (CBUAE) AED stablecoine verdiği ön onay, ülkenin finans sektöründe dijital dönüşümün hızlanacağının sinyallerini veriyor. Bu hamle, sadece yerel piyasayı değil, küresel kripto ekosistemini de etkileyecek potansiyele sahip.

BAE Merkez Bankasından Kripto Ödemelere Yeşil Işık

BAE Merkez Bankası'nın (CBUAE) AED stablecoine verdiği ön onay, ülkenin kripto para politikasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu gelişme, BAE'nin Ödeme Tokeni Hizmet Düzenlemesi çerçevesinde gerçekleşti.

AED stablecoinin bu onayı alması, ülkedeki kripto ödemeler konusundaki belirsizlikleri gidermeye yardımcı oluyor. CBUAE'nin yakın zamanda yayınladığı lisanslama çerçevesi, lisanslı dirheme sabitlenmiş tokenlar dışındaki kripto ödemeleri yasaklıyordu.

Bu gelişme, küresel kripto oyuncularının da ilgisini çekiyor. Tether, dünyanın en büyük stablecoini USDT'nin ihraççısı olarak, yerel firmalarla ortaklık kurarak kendi dirhem bazlı stablecoinini çıkarmayı planlıyor.

BAE'nin kripto dostu düzenleyici ortamı, büyük kripto borsalarını da çekmeye devam ediyor. OKX, türev işlemlerini de içeren tam lisans aldıktan sonra BAE'de bir perakende ve kurumsal işlem platformu başlattı. M2 borsası ise yerleşik kişilerin dirhemleri doğrudan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'a (ETH) dönüştürmelerine olanak tanıyan yeni bir sistem açtı.

Bu gelişmeler, BAE'nin kripto para piyasasındaki konumunu güçlendiriyor ve ülkeyi bölgesel bir kripto merkezi haline getiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BAE kripto para ödemelerinde tarihi bir adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:51:50. #1.11#
SON DAKİKA: BAE kripto para ödemelerinde tarihi bir adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.