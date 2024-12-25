BAE yatırımcılarından kripto para varlıklara yoğun ilgi - Son Dakika
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BAE yatırımcılarından kripto para varlıklara yoğun ilgi

BAE yatırımcılarından kripto para varlıklara yoğun ilgi

Borsa işlemleri platformu eToro'nun yaptığı araştırma, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırımcıların 2025 yılında kripto varlık yatırımlarını artırmayı planladığını gösterdi. Ankete katılan yatırımcıların yüzde 37'si kripto varlıklarına yatırımı hedeflerken, yüzde 54'ü finansal hedeflerini öncelikli görüyor.

25.12.2024 10:29
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BAE'deki yatırım ortamı hızla değişiyor. eToro'nun 1.000 yatırımcıyla gerçekleştirdiği araştırma, yatırımcıların 2025 yılı için hem finansal hem de kişisel gelişim hedeflerini belirlediğine işaret ediyor. Bu yaklaşım, BAE'deki yatırımcıların bütünsel bir ilerleme planı benimsediğini yansıtıyor.

BAE'li Yatırımcıların Yüzde 37'si Kripto Varlıklarını Artıracak

Araştırma sonuçları, BAE'li yatırımcıların geleneksel yatırım araçlarına da ilgi duyduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 40'ı hisse senetleri, tahviller ve emtialara yatırımı tercih ederken, yüzde 38'i gayrimenkul yatırımlarına yönelmeyi düşünüyor.

Yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşma stratejileri de çeşitlilik gösteriyor. Katılımcıların yüzde 51'i tasarruf ve yatırım katkılarını artırmayı planlarken, yüzde 41'i daha kapsamlı bütçe takibi uygulamayı düşünüyor.

eToro bölge müdürü George Naddaf, bu eğilimin yenilikçi servet oluşturmaya doğru bir kayma olduğunu belirtiyor. Naddaf'a göre 2025'in kararları sadece finansal güvenliği değil, aynı zamanda kendini geliştirme ve uyum sağlama arzusunu da yansıtıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BAE yatırımcılarından kripto para varlıklara yoğun ilgi - Son Dakika

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