BAE'ye bağlı Bitcoin madenciliği operasyonları 344 milyon dolar gerçekleşmemiş kâra ulaştı

20.02.2026 18:05
Arkham verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri, kraliyet ailesiyle bağlantılı Bitcoin madenciliği operasyonlarından enerji maliyetleri hariç yaklaşık 344 milyon dolar gerçekleşmemiş kâr elde etti. Ülke, devlet bağlantılı altyapı aracılığıyla toplamda 453,6 milyon dolar değerinde BTC biriktirmiş durumda.

Arkham'ın güncel verilerine göre BAE, son yedi günde günlük ortalama 4,2 BTC üretim hızını koruyor. BAE'nin madencilik faaliyetlerinin temeli, Abu Dabi kraliyet ailesiyle bağlantılı bir kuruluş olan Citadel Mining'in 2022 yılında Al Reem Adası'nda büyük ölçekli operasyonlar kurmasına dayanıyor. 2023 yılında ise Marathon Digital Holdings ile Abu Dabi merkezli Zero Two, BAE'de 250 megavatlık sıvı soğutmalı madencilik kapasitesi geliştirmek amacıyla bir ortak girişim duyurdu.

ARKHAM VERİLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Arkham'ın son verileri, firmanın Ağustos 2025'te BAE'ye atfettiği 700 milyon dolarlık üretim rakamını aşağı yönlü revize etti. O dönemde Bitcoin fiyatlarının daha yüksek seviyelerde işlem gördüğü ve BAE'nin yaklaşık 9.300 BTC ürettiği, bunun 6.300 BTC'sini elinde tuttuğu belirtilmişti. Güncel verilere göre BAE Royal Group şu anda yaklaşık 6.782 BTC tutarken bu miktar, Bitcoin'in toplam arzının yüzde 0,03'üne karşılık geliyor.

DEVLET DÜZEYİNDE DİĞER BİTCOİN SAHİPLERİ

BAE, Bitcoin madenciliği yapan tek devlet aktörü değil. Bhutan Kraliyet Hükümeti, yatırım kolu Druk Holding & Investments aracılığıyla 2019'dan bu yana hidroelektrik kaynaklarını kullanarak madencilik yapıyor. Bhutan, en yüksek noktada 1 milyar doların üzerinde Bitcoin biriktirmişti. Ancak BAE'nin aksine Bhutan pozisyonunu sistemli biçimde küçültüyor. 2026 başından bu yana art arda üç hafta boyunca toplamda yaklaşık 29 milyon dolarlık satış gerçekleştiren Bhutan, son beş ayda 100 milyon doların üzerinde Bitcoin sattı. Ülke şu anda 375 milyon dolar değerinde 5.600 BTC tutuyor.

Diğer devletlerin Bitcoin portföyleri ise ağırlıklı olarak varlık el koymalarından kaynaklanıyor. Arkham verilerine göre ABD, 22 milyar dolar değerinde 328.000 BTC ile devlet düzeyindeki en büyük Bitcoin sahibi konumunda. Bu varlıklar Bitfinex hack olayı, Silk Road baskınları ve Silk Road hackerı James Zhong'dan el konulan fonlardan oluşuyor. İngiltere ise 4 milyar dolar değerinde 61.000 BTC ile ikinci sırada yer alıyor.

Kripto Para

