Bakanlık duyurdu: Kripto para borsalarına sıkı denetim geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlık sektöründe köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yasadışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeler, kripto para çekim işlemlerinde 48 saatlik bekleme süresi ve stabil paralarda transfer limitleri getiriyor.

Türkiye'de Kripto Paralarda Yeni Dönem Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin kripto varlıklar aracılığıyla aklanmasının önüne geçmek amacıyla yeni bir dizi önlemi devreye almaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, finansal sistemin güvenliğini artırmak ve suç ekonomisiyle mücadeleyi güçlendirmek hedefleniyor. Atılacak adımlar, özellikle Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) üzerindeki denetim ve gözetim mekanizmalarını sıkılaştırmayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemeler uyarınca, kripto para platformları artık müşterilerinin gerçekleştirdiği işlemlerin arka planını daha detaylı incelemekle yükümlü olacak. Hizmet sağlayıcıların, transfer edilen fonların kaynağını ve işlemin gerçekleştirilme amacını sorgulaması gerekecek. Bu doğrultuda, tüm kripto para transferlerinde kullanıcıların en az 20 karakterlik bir işlem açıklaması girmesi zorunlu hale getirilecek. Bu kural, işlemlerin şeffaflığını artırarak şüpheli faaliyetlerin tespitini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bakanlığın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise "seyahat kuralı" olarak bilinen uluslararası standardın uygulanmadığı kripto para çekim işlemlerine yönelik zaman sınırlamasıdır. Yasa dışı fonların hızla sistem dışına çıkarılmasını engellemek için bu tür işlemler, varlığın hesaba yatırılmasından veya takas edilmesinden en erken 48 saat sonra yapılabilecek. Bir hesaptan gerçekleştirilecek ilk çekim işleminde ise bu bekleme süresi asgari 72 saat olarak belirlendi.

Ayrıca, değeri itibari bir para birimine sabitlenmiş olan stablecoin transferleri için de ek kısıtlamalar getiriliyor. Şüpheli fonların izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, stablecoin transferlerine günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar gibi limitler uygulanacak. Bununla birlikte, gönderici ve alıcı kimlik bilgilerini eksiksiz doğrulayan, yani seyahat kuralı yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren platformlar için bu limitlerin iki katına kadar esneklik tanınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu adımların meşru kripto varlık faaliyetleri için hareket alanını korurken, suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını engellemeyi hedeflediğini belirtti. Bakan Şimşek, likidite sağlayıcılığı veya piyasalar arası arbitraj gibi yasal ticari faaliyetlerin, fon kaynağının belgelenmesi koşuluyla bu limitlerden muaf tutulabileceğini ifade etti. Şimşek, yeni kurallara uymayan platformların idari yaptırımların yanı sıra lisanslarının iptali gibi ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda net bir uyarıda bulundu.