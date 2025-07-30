Bakkt kripto şirketine dönüşümünü tamamladı - Son Dakika
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Kripto Para

Bakkt kripto şirketine dönüşümünü tamamladı

30.07.2025 14:31
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Kripto para şirketi Bakkt, sadakat hizmetleri bölümünü 11 milyon dolara satarak tamamen kripto odaklı bir altyapı sağlayıcısı olma yolunda ilerliyor. Bu stratejik hamle, şirketin stablecoin ve kripto para hizmetlerine odaklanmasını sağlayarak finansal geleceğini yeniden şekillendiriyor. Şirket ayrıca yeni fonlarla Bitcoin alımı yapmayı planlıyor.

Kripto para saklama ve alım satım platformu Bakkt Holdings, iş modelini temelden değiştiren bir karar alarak sadakat hizmetleri bölümünü sattığını duyurdu. Bu stratejik satışla birlikte şirket, tüm kaynaklarını kripto para tekliflerine ve gelişmekte olan stablecoin ödeme sistemlerine yönlendirerek "sadece kripto odaklı bir altyapı şirketi" olma hedefini resmen başlattı.

Bakkt'ın Milyonluk Satışı Sonrası Gündem Bitcoin

Bakkt Holdings, uzun süredir devam eden stratejik dönüşüm kapsamında sadakat hizmetleri birimini Project Labrador Holdco, LLC'ye 11 milyon dolar karşılığında satmak üzere anlaşmaya vardı. Satışın 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Anlaşma, çalışma sermayesi, borç ve kısa vadeli nakit kredi düzenlemelerini de kapsıyor.

Şirketin açıklamasında, bu satışın Bakkt'ın ana faaliyet alanı olan kripto para ve stablecoin ödeme altyapısına odaklanmasını sağlayacağı belirtildi. Sektör kaynakları, bu adımın firmanın sadakat hizmetlerinden çıkışına yönelik mart ayında yapılan duyurunun ardından geldiğini aktardı. Ayrıca, Bank of America ve Webull gibi iki büyük müşterinin ilgili sözleşmeleri yenilemeyeceği de mart ayında açıklanmıştı.

Bakkt Eş CEO'su Andy Main, "Sadakat birimimizin satışı ile Bakkt olarak, tamamen kripto para altyapısı sağlayıcısı kimliğimizi benimsiyoruz. Artık tüm kaynaklarımızı ana işimize ve stablecoin ekosistemindeki büyüme fırsatlarına ayıracağız." dedi.

Stablecoin'ler, ABD'de yakın zamanda yürürlüğe giren düzenlemeler sonrası sektörün en çok ilgi gören varlıkları haline geldi. Circle Internet Group'un 1 milyar doları aşan halka arzı ve sonrasında hisse değerindeki hızlı artış, piyasadaki talebi artırdı.

Bakkt'ın diğer eş CEO'su Akshay Naheta, şirketin kripto ve stablecoin ürünlerini güçlendirmek için yapay zeka tabanlı çözümler geliştireceklerini ve hazineden agresif alımlar yapacaklarını belirtti. Haziran ayında şirket, farklı menkul kıymetler üzerinden 1 milyar dolara kadar sermaye toplama planlarını açıklamış bu kaynakların bir kısmının Bitcoin (BTC) alımı için kullanılacağı duyurulmuştu.

Şirketin ikinci çeyrek ön sonuçlarına göre, toplam gelirinin 577-579 milyon dolar aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sonuçlar, geçen yılın aynı dönemine göre en az yüzde 13 artış anlamına geliyor. Kripto hizmet gelirleri ise 568-569 milyon dolar aralığında öngörülerek yüzde 14,2'lik artış kaydetti.

Bakkt ayrıca kısa bir süre önce duyurduğu 75 milyon dolarlık yeni halka arz ile bir kez daha Bitcoin ve diğer dijital varlık alımları için kaynak yaratmayı hedefliyor. Şirket hisseleri pazartesi kapanışında yüzde 5 değer kaybetti ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 27,8 daha düşerek 12,40 dolara geriledi. 2025 yılı başından bu yana toplam değer kaybı ise yüzde 31'e ulaştı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bakkt kripto şirketine dönüşümünü tamamladı - Son Dakika

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