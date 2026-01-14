Bakkt, stablecoin altyapı şirketi DTR\'yi satın alıyor

Blockchain altyapı şirketi Bakkt (BKKT), yapılan duyuruya göre stablecoin altyapı sağlayıcısı Distributed Technologies Research Ltd. (DTR) şirketini satın almak üzere anlaşmaya vardı. Şirket, bu satın alma işlemi için DTR hissedarlarına 9 milyondan fazla A Grubu adi hisse senedi ihraç etmeyi planlıyor. Duyurunun ardından piyasalarda olumlu bir hava eserken, BKKT hisseleri günü yüzde 18 artışla 19,21 dolar seviyesinde tamamladı.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM VE CEO DETAYI

Bakkt yönetimi, bu hisse devrinin DTR'nin teknolojisinin ve varlıklarının stratejik değerini yansıttığını belirtti. Satın almanın, Bakkt'ın stablecoin mutabakat işlemlerini hızlandırması, üçüncü taraflara olan bağımlılığı azaltması ve ödeme sistemleri ile bankacılık alanlarında yeni gelir modelleri yaratması bekleniyor.

Satın alma sürecindeki dikkat çekici bir detay ise üst yönetimdeki kesişme oldu. Akshay Naheta, hem satın alınan DTR'nin kurucusu hem de Bakkt'ın mevcut tek CEO'su konumunda bulunuyor. Mart 2025'te Andy Main'in ayrılmasıyla liderliği devralan Naheta, bu birleşmeyi "tek ve bütünleşik bir stratejinin zirvesi" olarak tanımladı. Naheta yaptığı açıklamada, "DTR'yi tamamen Bakkt bünyesine katmak, Bakkt'ın pazar gücü ve düzenleyici çerçevesi ile DTR'nin teknolojisini birleştirerek şirketin küresel bir finansal altyapı platformuna dönüşümünü tamamlıyor." dedi.

BAĞIMSIZ KOMİTE ONAYI

Bakkt, işlemin kapanışından önce nihai hisse sayısının değişebileceğini belirtirken, satın almanın Colleen Brown ve Mike Alfred'den oluşan bağımsız bir özel yönetim kurulu komitesi tarafından onaylandığını duyurdu. Ayrıca, Bakkt'ın A Grubu hisselerinin yaklaşık yüzde 31'ine sahip olan NYSE'nin ana şirketi Intercontinental Exchange (ICE) de satın alma lehine oy kullanacağını taahhüt etti.

Yönetim kurulu üyesi Mike Alfred, DTR'nin teknolojisinin dijital ödemelerin ve bankacılığın geleceğiyle güçlü bir uyum içinde olduğunu vurguladı. Alfred, "Son aylarda yaptığımız entegrasyon çalışmaları bu stratejik uyumu doğruladı. Bu satın alma, Bakkt'ın stablecoin mutabakat altyapısının kritik bir parçasını birleştirmesini sağlayacak ve şirketi önümüzdeki aylarda neobankacılık stratejisini başlatmaya hazırlayacak." ifadelerini kullandı.

KURUMSAL PİVOT VE YENİ İSİM

Bakkt, son aylarda stratejik bir eksen kayması yaşayarak kripto alanına girmek isteyen geleneksel kurumlara hizmet veren bir "B2B2C" operatörü olmaya odaklandı. Geçtiğimiz yıl sadakat ödül programı işini satan şirket, ABD'nin 50 eyaletinde kripto ticareti ve transferi için gerekli lisansları alma sürecine hız verdi. Şirket ayrıca halka arz yoluyla finanse edilen bir Bitcoin hazinesi oluşturdu.

2018 yılında ICE desteğiyle kurulan ve başlangıçta kurumsal düzeyde fiziki teslimatlı Bitcoin vadeli işlemlerine odaklanan firma, kurumsal kimliğinde de değişikliğe gidiyor. Yapılan açıklamaya göre şirket unvanı 22 Ocak tarihinden itibaren "Bakkt, Inc." olarak güncellenecek.