Balina hareketleri Bitcoin fiyatını dalgalandırıyor

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Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin (BTC), son aylarda zorlu bir süreçten geçiyor. Büyük yatırımcıların (balinalar) satışları ve altcoin piyasasındaki token kilidi açmaları, fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, kurumsal yatırımcıların artan ilgisine rağmen Bitcoin'in yükseliş trendine girmesini engelliyor.

Bitcoin Fiyatı, Balina Satışları ve Token Kilidine Direniyor

Bitcoin piyasası, son dönemde çeşitli faktörlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. 10x Research tarafından yayımlanan son rapor, bu etkenleri detaylı bir şekilde ele alıyor.

Raporda öne çıkan en önemli faktörlerden biri "balina" olarak adlandırılan büyük Bitcoin yatırımcılarının satış davranışları oldu. 1.000 BTC'den fazla varlığa sahip olan bu yatırımcılar, Nisan-Ağustos döneminde yoğun satış gerçekleştirdi. Bu satışlar, Bitcoin'in yukarı yönlü ivme kazanmasını zorlaştırıyor.

Diğer yandan, token kilidi açma işlemleri de piyasayı önemli ölçüde etkiliyor. Mart ayından bu yana kripto para piyasasında 35 milyar dolarlık token kilidi açıldı. Sadece Ekim ayında 3,9 milyar dolarlık token piyasaya sürüldü. Bu durum, özellikle altcoin piyasasında arz baskısı yaratıyor.

Ancak piyasada dengeleyici faktörler de bulunuyor. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin spot ETF'lerine olan ilgisi ve vadeli işlem piyasasındaki artan kaldıraç oranları, piyasanın istikrarını korumasına yardımcı oluyor. Bu faktörler, balina satışları ve token kilidi açmalarının olumsuz etkisini hafifletiyor.

10x Research kurucusu Markus Thielen, önümüzdeki 6-12 aylık dönem için olumlu bir tablo çiziyor. Thielen, ABD ekonomik büyümesinin artması ve enflasyonun düşmesinin Bitcoin için olumlu olacağını tahmin ediyor. Fed'in olası faiz indirimleri ve güçlü şirket kârları da kripto para piyasasına destek olabilir.

Bitcoin piyasası şu anda çeşitli faktörlerin etkisi altında bulunuyor. Balina satışları ve token kilidi açmaları fiyat üzerinde baskı oluştururken, kurumsal yatırımcıların ilgisi ve olumlu makroekonomik beklentiler dengeleyici bir rol oynuyor. Önümüzdeki dönemde bu faktörlerin nasıl şekilleneceği, Bitcoin'in fiyat performansı açısından belirleyici olacak.