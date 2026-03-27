Balinalar bir ayda 61 bin Bitcoin biriktirdi - Son Dakika
Balinalar bir ayda 61 bin Bitcoin biriktirdi

27.03.2026 17:59
Büyük Bitcoin cüzdan sahipleri son bir ayda 61 bin 568 BTC biriktirdi. Zincir üstü veriler, borsa çıkışlarının Mart boyunca sürdüğünü ve olası bir fiyat kırılımı öncesinde birikimin güçlendiğine işaret ediyor.

10 ile 10 bin Bitcoin arasında tutan balina ve köpekbalığı olarak sınıflandırılan cüzdan grupları, toplam bakiyelerini geçen aya kıyasla yüzde 0,45 artırdı. Bu oran, 61 bin 568 Bitcoin'e karşılık geliyor. 0,01 Bitcoin'in altındaki küçük cüzdanlar ise aynı dönemde yüzde 0,42 büyüyerek 213 Bitcoin ekledi.

KORKU ENDEKSİ AŞIRI KORKU BÖLGESİNDE

Zincir üstü veri platformu Santiment'in bulgularına göre Bitcoin borsalardan çıkmayı Mart boyunca sürdürdü. Bu tablo, büyük cüzdan sahiplerinin satışa değil birikime yöneldiğini gösteriyor. Santiment analistleri, balina birikimini fiyatın mevcut aralıktan yukarı kırılmasının "umut verici bir işareti" olarak nitelendirdi. Büyük cüzdanlar birikim yaparken perakende yatırımcıların satışa geçmesinin, tarihsel olarak boğa döngülerinin başlangıcını gösteren güvenilir bir sinyal olduğu vurgulandı.

Zeus Research analisti Dominick John, birikim yapan balinaların bir kırılım öncesinde konumlandığını değerlendiriyor. "Balinalar, konsolidasyon dönemlerinde sessizce BTC yığıyor. Küçük cüzdanlar ise yükseliş trendlerinde FOMO ile harekete geçiyor." dedi. John, birikimin makro koşullar destekleyici kaldığı sürece sürebileceğini, ancak perakende FOMO'sunun aşırı ısınması halinde bir duraklama ya da sınırlı düzeltme gelebileceğini ekledi.

19 Mart'ta Bitcoin fiyatının gerilediği gün iki büyük cüzdan borsalara onlarca milyon dolar değerinde Bitcoin aktardı. Söz konusu düşüş, İran çatışmasının Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik saldırılarla derinleşmesinin enerji fiyatlarını yukarı çektiği güne denk geldi.

Yatırımcı duyarlılığı da genel tabloyu yansıtıyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi yayım sırasında 13 puanla "aşırı korku" bölgesinde seyrediyor. Önceki günün skoru 10'du. Bir önceki hafta ve Şubat ayının tamamı da "aşırı korku" ortalamasıyla kapandı.

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
