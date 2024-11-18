Bankacılık devi kripto para takas işlemlerini başlattı - Son Dakika
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Bankacılık devi kripto para takas işlemlerini başlattı

Bankacılık devi kripto para takas işlemlerini başlattı

Brezilya merkezli bankacılık devi Nubank, Bitcoin, Ethereum, Solana ve Uniswap gibi önemli kripto para birimleri için USDC ile doğrudan takas hizmeti sunmaya başladı. Bu yeni özellik, düşük işlem ücretleri ve stabil bir yatırım ortamı sağlayarak kullanıcıların finansal stratejilerine değer katıyor. Nubank'ın kripto platformundaki bu yenilik, daha dinamik bir yatırım deneyimi sunuyor.

18.11.2024 20:49
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Nubank, müşterilerine kripto para birimleri arasında kolay ve hızlı takas yapma imkanı sunan yeni hizmetini duyurdu. Bitcoin, Ethereum, Solana ve Uniswap ile USDC arasındaki doğrudan takas işlemleri, kullanıcılara düşük ücretler ve piyasa dalgalanmalarına karşı koruma sağlıyor.

Nubank USDC ile Hızlı ve Güvenli Takas Hizmetini Devreye Aldı

Brezilya merkezli dijital bankacılık platformu Nubank, kripto para ekosistemindeki varlığını güçlendiren önemli bir adım attı. Platform, kullanıcılarına sunduğu kripto bölümüne yeni bir özellik ekleyerek, kripto para birimleriyle USDC arasında doğrudan takas olanağı getirdi.

Platformun "Trocar" adını verdiği takas butonu üzerinden erişilebilecek yeni hizmet kapsamında kullanıcılar, Bitcoin, Ethereum, Solana ve Uniswap gibi kripto para birimlerini USDC ile takas edebilecek. Bu yeniliğin tüm kullanıcılara aşamalı olarak sunulması planlanıyor.

Nubank yetkilileri, bu hamlenin arkasında yatan temel motivasyonun kullanıcı talepleri olduğunu belirtiyor. Özellikle kripto varlıkları finansal planlama stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiren müşterilerin istekleri doğrultusunda geliştirilen sistem, USDC kullanımıyla dikkat çekiyor.

Sistemin USDC merkezli tasarlanması, kullanıcılara çeşitli avantajlar sunuyor. ABD dolarına sabitlenmiş olan USDC, düşük volatilite özelliğiyle öne çıkarken, yerel ekonomik dalgalanmalara karşı koruma sağlıyor. Ayrıca, geleneksel para birimleriyle yapılan işlemlere kıyasla daha düşük maliyetler sunuyor.

Nubank, yeni takas sisteminin yanı sıra fiyat uyarı mekanizmasını da devreye aldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Bitcoin, Ethereum, Solana ve Uniswap için belirledikleri yüzdelik değişim oranlarında anlık bildirimler alabilecek. Böylece piyasadaki değişimlere hızlı tepki verme imkanına kavuşacaklar.

Platformun bu yeni atılımı, kripto para yatırımcılarına daha esnek ve kullanıcı dostu bir deneyim vadederken, günlük finansal işlemlerde de kolaylık sağlamayı hedefliyor.

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Son Dakika Kripto Para Bankacılık devi kripto para takas işlemlerini başlattı - Son Dakika

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