Bankacılık devinden Ripple (XRP) için şaşırtan tahmin: "Ethereum'u geçecek" - Son Dakika
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Kripto Para

Bankacılık devinden Ripple (XRP) için şaşırtan tahmin: "Ethereum'u geçecek"

Bankacılık devinden Ripple (XRP) için şaşırtan tahmin: "Ethereum\'u geçecek"

Standard Chartered, Ripple'ın dijital varlığı XRP için çarpıcı bir öngörüde bulundu. Banka, XRP'nin 2028'e kadar yüzde 500'den fazla artışla 12,50 dolara ulaşacağını ve piyasa değerinde Ethereum'u geçeceğini tahmin ediyor. 2025'in üçüncü çeyreğinde beklenen XRP spot ETF'sinin ilk yılında 8 milyar dolara varan fon girişi öngörülüyor.

08.04.2025 19:12
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Kripto dünyasının önde gelen kurumsal destekçilerinden Standard Chartered, XRP için analizlerine başladı ve etkileyici bir büyüme senaryosu çizdi. Standard Chartered'ın küresel dijital varlıklar araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Trump'ın seçim zaferinin ardından XRP davasıyla ilgili SEC itirazının geri çekilmesinin beklendiği gibi gerçekleştiğini belirterek, XRP'nin sınır ötesi ödemeler ve tokenizasyon alanlarındaki rolünün tokena büyük bir değer kazandıracağını vurguluyor.

Standard Chartered: XRP Kripto Para Piyasasında Ethereum'u Geçecek

Standard Chartered'ın küresel dijital varlıklar araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Salı günü yayınlanan raporda XRP'nin fiyatının şu anki yaklaşık 2 dolar seviyesinden 2028'e kadar yüzde 500'den fazla artarak 12,50 dolara yükselebileceğini belirtti. Kendrick raporda "2028 sonuna kadar XRP'nin piyasa değerinin Ethereum'unu geçeceğini görüyoruz. Bu, XRP'yi o dönemde (stablecoin olmayan) en büyük ikinci dijital varlık yapacak." ifadelerini kullandı.Kendrick, "tarife karmaşasının" yakında sona ereceğini ve Bitcoin'in bu süreçteki güçlü performansının varlık sınıfı için daha yüksek bir seviyenin geleceğini gösterdiğini ekledi.

Kendrick, XRP'nin beklenen büyümesini düzenleyici gelişmeler, kurumsal benimseme ve genişleyen kullanım durumlarının bir karışımına bağlıyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) XRP davasındaki itirazını geri çektiğine dair son açıklamasını önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.

XRP'nin temel işlevi olan sınır ötesi ve farklı para birimleri arasında ödemeleri sağlama özelliği, stablecoinlere benzer şekilde dijital varlıkların en hızlı büyüyen kullanımını yansıtıyor. Stablecoin işlem hacimlerinin yıllık yüzde 50 büyüdüğünü ve önümüzdeki dört yıl içinde on kat artmasının beklendiği bilgisi raporda yer alıyor.

Ripple ayrıca tokenize ABD Hazine bonosu fonları ve USD'ye endeksli stablecoini RLUSD gibi girişimlerle tokenizasyon alanına da genişliyor. "XRP'nin Blockchain ağı, XRP Ledger (XRPL), bir ödemeler zinciridir ve bir tokenizasyon zinciri haline gelebilir." ifadesini kullanan Kendrick, XRPL'yi benzer mimari yapıya sahip Stellar ile karşılaştırıyor ve Stellar'ın şu anda tokenizasyon pazarında ikinci en büyük oyuncu olduğunu, XRPL'nin de benzer bir başarı yakalayabileceğini belirtiyor.

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Son Dakika Kripto Para Bankacılık devinden Ripple (XRP) için şaşırtan tahmin: 'Ethereum'u geçecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bankacılık devinden Ripple (XRP) için şaşırtan tahmin: "Ethereum'u geçecek" - Son Dakika
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