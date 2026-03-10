Bankacılık lobisi, kripto lisansları nedeniyle OCC\'ye dava açmayı değerlendiriyor

JPMorgan Chase, Goldman Sachs ve Bank of America gibi büyük bankaların üst düzey yöneticilerini barındıran Banka Politikası Enstitüsü, OCC'nin kripto para ve finansal teknoloji şirketlerine yönelik lisans kararlarını yargıya taşımayı değerlendiriyor. Bankacılık grupları, regülatörün federal lisanslama kurallarını yeniden yorumladığını ve yapılan uyarıları yeterince dikkate almadığını ileri sürüyor.

BANKALAR OCC'NİN LİSANS YAKLAŞIMININ HAKSIZ REKABET YARATTIĞINI SAVUNUYOR

Geleneksel finans kuruluşları, kripto şirketlerine tam kapsamlı bankalarla aynı düzeyde sıkı sermaye ve uyumluluk şartları uygulanmadan resmi onay verilmesine itiraz ediyor. Bankacılık lobisinin itirazları, Amerikan Bankacılar Birliği'nin mevduat sigortası olmayan kripto şirketlerinin taşıdığı risklere dikkat çekmesiyle daha da yoğunlaştı.

Geleneksel bankalar, OCC'nin karar mekanizmalarının sigortasız ulusal bankalar açısından yeterli olduğu net biçimde ortaya konulana kadar yeni lisans onaylarının askıya alınmasını talep ediyor. Eyalet düzeyindeki düzenleyiciler ile bağımsız topluluk bankaları da regülatörün kripto yanlısı olarak nitelendirilen tutumuna karşı çıkan gruplar arasında yer alıyor.

Artan itirazlara rağmen OCC, Aralık 2025'te Ripple, Circle, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos olmak üzere beş şirkete eş zamanlı şartlı onay verdi. Bu adım, kurumun aynı anda birden fazla kripto odaklı şirkete lisans sağlaması açısından dikkat çekti.

İhraç, mutabakat ve varlık saklama işlemlerini federal denetim altında birleştirmeyi hedefleyen şirketlerin başvurularının 2026 yılının ilk aylarında da arttığı belirtiliyor. Şubat ayında Crypto.com şartlı onay alırken, Revolut da strateji değiştirerek doğrudan OCC'ye lisans başvurusunda bulundu.

Dikkat çeken başvurulardan biri, dolaşımdaki arzı 3,3 milyar doları aşan USD1 stablecoin'in ihraççısı World Liberty Financial tarafından yapıldı. Bu başvuru süreci, olası yabancı etkilere yönelik endişeler nedeniyle siyasi alanda inceleme konusu oldu.

Öte yandan regülatörün, ödeme odaklı stablecoin'ler için bire bir rezerv karşılığı gibi federal standartlar öngören GENIUS Yasası'nı uygulamaya koymak amacıyla yeni düzenleme taslakları hazırladığı ifade ediliyor.