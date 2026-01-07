Barclays, stablecoin altyapı girişimi Ubyx\'e yatırım yaptı

Barclays, bu adımın bankanın yeni dijital para biçimlerini keşfetme stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti. Banka, Ubyx ile birlikte "düzenleyici çerçeve içinde tokenize para" geliştirmek üzere çalışacağını açıkladı. Ancak yatırımın büyüklüğü veya değerlemesi hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

DEV BANKALARDAN TOKENİZE PARA HAMLELERİ

2025 yılında kurulan Ubyx, Temmuz ayında Galaxy Ventures liderliğindeki bir yatırım turunda 10 milyon dolar seed finansman topladığını duyurmuştu. Coinbase Ventures, Founders Fund ve VanEck'in de katıldığı bu turun ardından şirket, farklı stablecoin ihraççıları arasındaki işlemleri uzlaştırmak için tasarlanmış bir takas sistemi işletiyor. Eski ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) komiseri Brian Quintenz ise geçen ay Ubyx'e danışman olarak katıldı. Quintenz'in ajansı yönetmek üzere aday gösterilmesi geçen sonbahar geri çekilmişti.

Barclays'in Ubyx yatırımı, büyük bankaların tokenize para için ortak altyapılar oluşturmaya yönelik bir dizi girişiminin ardından geldi. Banka, Ekim ayında Goldman Sachs ve UBS dahil diğer 9 büyük kuruluşla birlikte G7 para birimlerinden oluşan bir sepete endeksli düzenlenmiş stablecoin çıkarmayı araştıran bir konsorsiyuma katılmıştı.

Avrupa cephesinde ise ayrı bir girişim hız kazanıyor. Geçen yıl 25 Eylül'de ING, UniCredit, KBC, Danske Bank, DekaBank, SEB, CaixaBank, Banca Sella ve Raiffeisen Bank International'dan oluşan dokuz banka, MiCAR uyumlu euro cinsinden bir stablecoin çıkarmak üzere yeni bir şirket kuracaklarını açıklamıştı. Amsterdam merkezli bu girişimin 2026'nın ikinci yarısında token ihraç etmesi bekleniyor.

STABLECOİN PİYASASI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Bu girişimler, stablecoin'lerin ölçek ve kullanım alanı olarak genişlemeye devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Piyasa verilerine göre toplam stablecoin arzı 290 milyar doları aştı. Tether'in USDT'si yaklaşık 187 milyar dolarla pazarın yüzde 64'ünden fazlasını elinde tutuyor. Stablecoinler başta kripto piyasalarında uzlaşma ve likidite sağlama amacıyla kullanılırken, sınır ötesi ödemelerde de giderek artan bir kullanım alanı buluyor.

Bugüne kadar çok az sayıda banka stablecoin ihraç etti. Societe Generale'nin kripto birimi SG-FORGE, 2023'te euro destekli bir stablecoin piyasaya sürdü ve şu anda dolaşımda yaklaşık 67,8 milyon euro bulunuyor. Birim geçen yıl ABD doları cinsinden bir token da çıkardı ve dolaşımdaki miktarı yaklaşık 26,9 milyon dolar olarak açıklandı. Bank of America ve Citigroup gibi ABD'li bankalar ise stablecoin ihracını değerlendirdiklerini açıkladı ancak henüz token çıkarmadı.

Barclays'in yaklaşımı ise doğrudan ihraç yerine altyapı yatırımı ve konsorsiyum katılımına odaklanıyor. Banka, daha önce Haziran ayında volatilite ve dolandırıcılık endişeleriyle kredi kartıyla kripto para satın alımını engelleme kararı almıştı. Lloyds Bank ve Chase UK gibi diğer İngiliz bankaları da son yıllarda benzer kısıtlamalar getirdi.