Base, Optimism ekosisteminden ayrılarak kendi altyapısına geçiyor
19.02.2026 20:37
Coinbase destekli Ethereum Layer 2 ağı Base, Optimism'in Superchain ekosisteminden uzaklaşarak tüm yazılım bileşenlerini tek bir çatı altında toplama kararı aldı. Ağ, OP Stack bağımlılığını sonlandırıp Base tarafından işletilen birleşik bir altyapıya geçiş yapacak.

Base ekibi çarşamba günü yayımladığı blog yazısında, ağın temel yazılımını "birleşik ve Base tarafından işletilen bir yapıya" dönüştürdüğünü duyurdu. Bu geçişle birlikte Base, yalnızca Optimism'in OP Stack'inden değil, Flashbots ve Paradigm gibi dış sağlayıcılardan gelen bağımlılıklardan da kurtulacak. Ekip, Optimism'in güvenlik konseyindeki rolünü de sonlandırarak Base Güvenlik Konseyi'ne bağımsız bir imzacı eklediğini belirtti.

TEKNİK ALTYAPI SADELEŞECEK

Mevcut yapıda Base'in sıralayıcı (sequencer) gibi farklı bileşenleri, birden fazla ekip tarafından yönetilen ayrı kod tabanlarına dağılmış durumda. Blog yazısında bu durumun koordinasyon ve bakım yükünü artırdığı belirtildi. Reth gibi açık kaynak bileşenler üzerine inşa edilen yeni birleşik çözümle bileşen sayısının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Ekip, bu birleştirmenin izolasyon anlamına gelmediğini ve protokolün açık şekilde tanımlanmaya devam edeceğini vurguladı.

BASE V1 İLE BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

Base, yaklaşan Base V1 sert çatallanmasıyla (hard fork) Fusaka desteği ekleyecek ve mevcut iyimser (Optimistic) kanıtları, Base'e özgü TEE/ZK kanıtlarıyla değiştirecek. Bu güncellemeyle birlikte düğüm operatörlerinin Optimism sürümlerinden Base'in kendi istemcisine geçiş yapması gerekecek. Ayrıca planlamaya alınan iki ek sert çatallanmayla Optimism'le olan bağlar daha da azaltılacak. Üçüncü güncellemenin, Ethereum'un Glamsterdam güncellemesiyle eş zamanlı olması öngörülüyor.

Base, Vitalik Buterin'in Layer 2 merkeziyetsizlik sınıflandırma modeline göre "Stage 1" rollup statüsünü koruyacak. Kısa vadede OP Stack spesifikasyonuyla uyumluluk devam edecek, ancak gelecekteki sert çatallanmalara uyum sağlamak için düğüm operatörlerinin yeni Base istemcisine geçmesi zorunlu olacak.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

