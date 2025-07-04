Batı ülkeleri kripto para düzenleme yarışında farklı yaklaşımlar izliyor - Son Dakika
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Batı ülkeleri kripto para düzenleme yarışında farklı yaklaşımlar izliyor

Batı ülkeleri kripto para düzenleme yarışında farklı yaklaşımlar izliyor
04.07.2025 18:15
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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere kripto para düzenlemelerinde farklı stratejiler benimsiyor. ABD hızlı mevzuat süreci ve büyük ETF girişleriyle öne çıkarken, AB kapsamlı MiCA çerçevesiyle istikrarlı yaklaşım sergiliyor. İngiltere ise Brexit sonrası bekle-gör taktiğiyle diğer ülkelerin deneyimlerinden öğrenmeyi hedefliyor. Gemini uzmanı bu yaklaşımları değerlendirdi.

Kripto para dünyasının küresel düzenleme yarışında Batı ülkeleri farklı stratejiler benimsiyor. Kripto para borsası Gemini'nin Avrupa bölge yetkilisi Mark Jennings, ABD, AB ve İngiltere'nin kripto düzenlemelerine yönelik yaklaşımlarını değerlendirdi. Bu gelişmeler küresel kripto sektörünün geleceği, dijital varlık piyasası açısından kritik öneme sahip.

Gemini Uzmanı Batı'nın Kripto Yaklaşımlarını Karşılaştırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi kripto para düzenlemelerinde hızlı bir değişim sergiledi. Jennings, "Yönetimin bu yıl geldiği için mevzuatı çok hızlı bir şekilde ilerlettiğini gördük." açıklamasında bulundu.

Kripto para dünyasının ülkelerin başkanlık seçimleri sırasında konuşma konusu olması, sektörün küresel önemini vurguluyor. Bu durum şirketlerin büyümesine, ölçeklenmesine ve inovasyon yapmasına olanak tanıyor.

Avrupa Birliği'nin 2023'te kabul edilen Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi, dünya genelindeki en kapsamlı kripto para düzenleme çerçevesi olarak kabul ediliyor. Jennings, "MiCA ile şimdi geldiğimiz nokta, kripto para birimini başka bir varlık sınıfı olarak gören tam bir altyapı inşa etti." dedi.

Bu düzenleme Avrupa'da faaliyet gösteren şirketlerin lisans aldıktan sonra her yetki alanında operasyon yapmasına olanak tanıyor. Ancak düzenleme 30 ulusal düzenleyici tarafından uygulanacak olması parçalanma riski yaratıyor.

İngiltere'nin Brexit sonrası yaklaşımı ise daha temkinli görünüyor. Ülke yakın zamanda kripto ETN'leri (borsada işlem gören kripto senetleri) üzerindeki yasağı kaldırsa da tam bir düzenleme çerçevesini hâlâ hazırlanıyor. Jennings, "İngiltere bekle ve gör yaklaşımı aldı. Bu çerçevenin nasıl sonuçlanacağını anlamak istiyorlar." açıklamasında bulundu.

Uzmanlar inovasyonun hızla hareket ettiğini ve düzenleyicilerin bu hıza yetişmesi gerektiğini vurguluyor. Jennings, "Bazen beklemek ve görmek zorundasın ama aynı zamanda diğer yetki alanlarında ne olduğunu görmek gerekiyor." diye ekledi.

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Son Dakika Kripto Para Batı ülkeleri kripto para düzenleme yarışında farklı yaklaşımlar izliyor - Son Dakika

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