Benchmark, Bakkt için fiyat hedefini 40 dolardan 22 dolara indirdi
Benchmark, Bakkt için fiyat hedefini 40 dolardan 22 dolara indirdi

19.03.2026 14:17
Benchmark Equity Research analistleri, Bakkt Holdings (BKKT) hisselerindeki "al" görüşünü yinelerken fiyat hedefini 40 dolardan 22 dolara çekti. Düzeltme, şirketin 59,5 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) üreteceği öngörüsüne dayandırıldı.

Araştırma notu, Bakkt'ın ilk kez düzenlediği yatırımcı gününün ertesinde yayımlandı. Çarşamba sabahı BKKT hisseleri yüzde beş düşerek 9,15 dolardan işlem gördü.

Şirket son dönemde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçti. Bakkt, geleneksel finansal kurumların kripto pazarına girmesine aracılık eden "B2B2C" modeline yöneldi. Sadakat ödülleri işletmesini sattı ve kripto alım satımı, transferi ile mutabakatını desteklemek için tüm ABD eyaletlerinde para transferi lisansı edinme sürecini başlattı.

KRİPTO VE GELENEKSELİ BULUŞTURAN PLATFORM GÜÇLENİYOR

Bu yılın başında Bakkt, stablecoin altyapı sağlayıcısı Distributed Technologies Research Ltd.'i satın almayı kararlaştırdı.

Benchmark analistleri, müşterilerine iletilen notta uzun süren satış ve yeniden yapılanma döneminin ardından Bakkt'ın kripto ile geleneksel finans arasında köprü görevi üstlenen güçlü bir dijital altyapı platformuna dönüştüğünü belirtti.

2018'de New York Menkul Kıymetler Borsası işletmecisi ICE'ın desteğiyle kurulan Bakkt, başlangıçta kurumsal düzeyde fiziki teslimatla sonuçlanan Bitcoin vadeli işlemler platformu olarak faaliyet gösterdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
