Benchmark, Bakkt için fiyat hedefini 40 dolardan 22 dolara indirdi

Araştırma notu, Bakkt'ın ilk kez düzenlediği yatırımcı gününün ertesinde yayımlandı. Çarşamba sabahı BKKT hisseleri yüzde beş düşerek 9,15 dolardan işlem gördü.

Şirket son dönemde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçti. Bakkt, geleneksel finansal kurumların kripto pazarına girmesine aracılık eden "B2B2C" modeline yöneldi. Sadakat ödülleri işletmesini sattı ve kripto alım satımı, transferi ile mutabakatını desteklemek için tüm ABD eyaletlerinde para transferi lisansı edinme sürecini başlattı.

KRİPTO VE GELENEKSELİ BULUŞTURAN PLATFORM GÜÇLENİYOR

Bu yılın başında Bakkt, stablecoin altyapı sağlayıcısı Distributed Technologies Research Ltd.'i satın almayı kararlaştırdı.

Benchmark analistleri, müşterilerine iletilen notta uzun süren satış ve yeniden yapılanma döneminin ardından Bakkt'ın kripto ile geleneksel finans arasında köprü görevi üstlenen güçlü bir dijital altyapı platformuna dönüştüğünü belirtti.

2018'de New York Menkul Kıymetler Borsası işletmecisi ICE'ın desteğiyle kurulan Bakkt, başlangıçta kurumsal düzeyde fiziki teslimatla sonuçlanan Bitcoin vadeli işlemler platformu olarak faaliyet gösterdi.