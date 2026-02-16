Benchmark, Coinbase hedef fiyatını yüzde 37 düşürdü - Son Dakika
Benchmark, Coinbase hedef fiyatını yüzde 37 düşürdü

16.02.2026 11:49
Aracı kurum Benchmark, Coinbase için hedef fiyatını 421 dolardan 267 dolara indirirken şirketin iş modelinin her zamankinden daha çeşitli ve dayanıklı olduğunu vurguladı. Revize edilen hedef, COIN'in mevcut seviyesinden yaklaşık yüzde 60 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Benchmark analisti Mark Palmer, cuma günü yayımladığı notta Coinbase (COIN) için hedef fiyatını 421 dolardan 267 dolara çekerek üçte birden fazla bir indirime gitti. Şirket hisse için "al" tavsiyesini yineledi. Hamle, Coinbase'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından geldi. Şirket, kripto piyasasındaki genel gerileme ortamında hem gelir hem de kârlılık beklentilerinin altında kaldı.

Palmer'ın güncellenen hedefi, COIN'in yaklaşık 164 dolar civarındaki güncel fiyatından yüzde 60 dolayında yükseliş potansiyeli ima ediyor. Analistin 2026 mali yılı için hisse başına kâr (EPS) tahmini olan 5,34 dolar, piyasa konsensüsünün yaklaşık yüzde 6 altında seyrediyor. Fark, yılın ilk yarısında daha da belirginleşiyor: Palmer'ın ilk çeyrek tahmini olan 0,96 dolar, Wall Street'in 1,18 dolarlık beklentisinin yaklaşık yüzde 19 gerisinde kalıyor.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Coinbase'in dördüncü çeyrekte net geliri 1,71 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5 geriledi. Bu rakam, yönetimin öngörüsüyle uyumlu olmakla birlikte Wall Street'in 1,81 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı. İşlem gelirleri, toplam kripto piyasa değerinin dönem içinde yüzde 11 düşmesinin etkisiyle yüzde 6 azalarak 983 milyon dolara indi. GAAP bazında şirket, kripto portföyündeki 718 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarar ve 395 milyon dolarlık stratejik yatırım kayıplarının etkisiyle 667 milyon dolar net zarara geçti.

DERIBIT ETKİSİ VE KURUMSAL İVME

Palmer'a göre manşet rakamlar, perde arkasında yaşanan olumlu gelişmeleri gölgede bırakıyor. Kurumsal işlem gelirleri, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 37 artarak 185 milyon dolara ulaştı. Bu sıçramada, Coinbase'in geçen yıl ağustos ayında 2,9 milyar dolara satın aldığı kripto opsiyon borsası Deribit'in ilk tam çeyrek katkısı belirleyici oldu. CEO Brian Armstrong, türev ürünlerin 2026 ve sonrasında önemli bir büyüme motoru olacağına dikkat çekti.

Stablecoin gelirleri ise faiz oranları ve kripto fiyatlarındaki düşüşe rağmen yüzde 3 artarak 364 milyon dolara yükseldi; ortalama USDC bakiyeleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Armstrong, stablecoinlerin küresel ödemelerde yapısal bir dönüşümü temsil ettiğini belirterek yapay zeka ajanlarının ödeme alanında hızla önem kazanan bir kullanım alanı olduğuna dikkat çekti.

Kripto Para

12:07
