Benchmark, Metaplanet için fiyat hedefini yarıdan fazla düşürdü
18.02.2026 17:46
Aracı kurum Benchmark, Tokyo merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet'in "al" tavsiyesini korudu ancak fiyat hedefini 2.400 yenden 1.100 yene indirdi. Analist notu, şirketin agresif Bitcoin stratejisinin hem fırsatlarını hem de risklerini ortaya koyuyor.

Benchmark analisti Mark Palmer, salı günü yayımladığı araştırma notunda Metaplanet'in fiyat hedefini 2.400 yenden 1.100 yene (yaklaşık 15,60 dolardan 7,15 dolara) düşürdü. Palmer, şirketin son mali sonuçlarının Bitcoin odaklı hazine stratejisinin "vaadini ve tehlikesini" gözler önüne serdiğini belirtti.

ABD'de tezgâh üstü piyasada MTPLF koduyla işlem gören hisseler, şu anda 2,20 dolar civarında el değiştiriyor. Hisseler, bu ayın başlarında kısa süreliğine yaklaşık 1,85 dolara kadar gerileyerek şirketin Nisan 2024'te Bitcoin alım stratejisine başlamasından bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı.

619 MİLYON DOLARLIK NET ZARAR

Metaplanet, 31 Aralık'ta sona eren mali yıl için 619 milyon dolar net zarar bildirdi. Zararın büyük bölümü, geçen yılın sonlarında Bitcoin fiyatlarının gerilemesiyle oluşan nakit dışı değerleme kaybından kaynaklandı. Bununla birlikte şirketin operasyonel performansı belirgin bir iyileşme gösterdi; Bitcoin'e bağlı finansal hizmet faaliyetleri sayesinde gelir ve kâr artış kaydetti.

Benchmark'ın tezinin merkezinde Metaplanet'in genişleyen Bitcoin Gelir Üretimi (Bitcoin Income Generation) iş kolu yer alıyor. Bu birim, Bitcoin'e bağlı opsiyon ve getiri stratejileri aracılığıyla gelir elde ediyor. Analistlere göre bu segment, şirketin yeni ihraç edilen süresiz imtiyazlı hisselere temettü ödemesini, ana Bitcoin varlıklarını satmadan finanse etmesine olanak tanıyabilir. Böylece şirket, yeni BTC alımlarını varlık satışı yerine operasyonel nakit akışıyla karşılayabilecek.

Benchmark, yatırımcıların bu imtiyazlı araçlara olan talebinin, Metaplanet'in hazinesini genişletmeye devam ederken seyreltme riskini ne ölçüde sınırlayabileceğini belirleyeceğini de ekledi.

BİTCOİN HAZİNESİ ŞİRKETLERİ BASKIDA

Metaplanet, güncel fiyatlarla yaklaşık 2,37 milyar dolar değerinde 35.102 BTC ile halka açık şirketler arasında dördüncü en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Ancak şirketin ortalama alım fiyatının Bitcoin başına 107.000 doların üzerinde olması, yaklaşık 1,4 milyar dolarlık gerçekleşmemiş bir zarara işaret ediyor.

Sektörün lideri konumundaki Strategy bile 717.000'den fazla BTC varlığıyla şu anda yaklaşık 5,8 milyar dolar zararda bulunuyor. Bu tablo, son dönemde yaşanan Bitcoin zayıflığının sektör genelindeki kurumsal hazine stratejilerini nasıl baskı altına aldığını açıkça gösteriyor.

Benchmark, fiyat hedefini önemli ölçüde düşürmesine rağmen, Metaplanet'in Bitcoin varlıklarını ve gelir üreten iş kollarını başarıyla büyütmesi durumunda mevcut değerlemenin hâlâ yukarı yönlü potansiyel taşıdığını belirtti. Aracı kurum, Bitcoin'deki oynaklık ve hissedar seyreltme riskinin temel risk unsurları olmaya devam ettiği uyarısında da bulundu.

