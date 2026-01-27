Benchmark'tan Galaxy Digital hisselerine olumlu değerlendirme - Son Dakika
Kripto Para

Benchmark'tan Galaxy Digital hisselerine olumlu değerlendirme

Benchmark\'tan Galaxy Digital hisselerine olumlu değerlendirme
27.01.2026 20:10
Yatırım araştırma şirketi Benchmark, Galaxy Digital'in Teksas'taki Helios veri merkezi genişlemesinin hisse fiyatına yansımadığını belirterek şirket için 57 dolarlık hedef fiyatını korudu.

Benchmark, Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY) için "al" tavsiyesini yinelerken, şirketin Teksas'taki Helios veri merkezi kampüsünde onaylanan ek kapasitenin hisse fiyatına henüz yansımadığını vurguladı. Salı günü yayımlanan notta analist Mark Palmer, piyasanın 830 megavatlık ek güç kapasitesi onayını fiyatladığını ancak bunun Galaxy'nin AI altyapısı ve yüksek performanslı bilişim alanındaki uzun vadeli konumlanması için ne anlama geldiğini tam olarak değerlendiremediğini belirtti.

HELİOS VERİ MERKEZİ GENİŞLEMESİ

Benchmark, ek kapasitenin kısa vadeli gelir kaynağından ziyade gelecekteki AI bilgi işlem talebine yönelik bir opsiyon niteliği taşıdığını ifade etti. CoreWeave ile uzun vadeli anlaşma kapsamında olan mevcut 800 MW'ın aksine yeni onaylanan kapasite henüz sözleşme altına alınmadı. Bu durum, Galaxy'ye değişen kiracı ihtiyaçlarına, fiyatlandırma dinamiklerine ve altyapı gereksinimlerine esneklikle yanıt verme imkânı tanıyor.

Teksas şebeke operatörü ERCOT tarafından verilen genişleme onayı, Helios'un toplam onaylı kapasitesini yaklaşık 1,6 gigavata çıkardı. Bu ölçek, tesisi ABD'deki en büyük tek lokasyonlu AI veri merkezi kampüslerinden biri konumuna taşıyor. Benchmark, sahadaki ölçeğin ve düzenleyici ilerlemenin Galaxy'yi AI altyapısına yatırım yapmak isteyen diğer halka açık şirketlerden anlamlı şekilde farklılaştırdığını vurguladı.

Galaxy CEO'su Michael Novogratz, geçen hafta yaptığı açıklamada şirketin Teksas'ta ek arazi fırsatlarını değerlendirdiğini belirtti. Novogratz, büyük AI müşterilerinden gelen talebin güçlü olduğunu ifade ederek, "2030'a kadar hyperscaler'lardan devasa talep var." dedi.

Kripto Para

Son Dakika Kripto Para Benchmark'tan Galaxy Digital hisselerine olumlu değerlendirme - Son Dakika

SON DAKİKA: Benchmark'tan Galaxy Digital hisselerine olumlu değerlendirme - Son Dakika
