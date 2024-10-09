Bernstein ABD seçimlerinin Bitcoin fiyatını şekillendireceğini yineledi

Kripto Para

Kripto para piyasaları, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin etkisiyle dalgalanıyor. Bernstein raporuna göre Trump'ın kripto dostu politikaları Bitcoin'i rekor seviyelere taşıyabilir. Öte yandan Harris'in belirsiz kripto tutumu piyasalarda temkinli bir yaklaşıma neden oluyor. Bu durum, kripto varlıkların politik gelişmelere ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Kripto Dünyası ABD Başkanlık Seçimine Kilitlendi

Bernstein analistleri Gautam Chhugani, Mahika Sapra ve Sanskar Chindalia, çarşamba günü müşterilerine gönderdikleri notta Trump'ın zaferinin Bitcoin ve kripto piyasaları için artan oranda olumlu olacağını belirttiler. Analistler, Trump'ın kazanması durumunda Bitcoin'in 80 bin ila 90 bin dolar aralığında yeni bir zirve yapmasını beklediklerini açıkladılar.

Öte yandan Harris'in başkan olması halinde Bitcoin'in kısa vadede 40 bin dolar civarını test edebileceği öngörülüyor. Ancak analistler, düşük faiz oranları, devam eden ABD mali açıkları ve benzeri görülmemiş borç seviyeleri nedeniyle uzun vadede Bitcoin'in her iki sonuçta da iyi performans göstereceğine inanıyor.

Blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket'teki son veriler dikkat çekiyor. Platform, ABD başkanlık seçimi üzerine 1,5 milyar dolardan fazla bahis hacmiyle öne çıkıyor. Trump şu anda Polymarket'te Harris'in yüzde 7 önünde yer alıyor. Seçimi kazanma olasılığı yüzde 53,2'ye karşı yüzde 46,2 olarak görünüyor.

Kripto para dünyası adayların politikalarına odaklanmış durumda. Trump, Bitcoin madenciliğini destekleme ve kripto dostu bir SEC başkanı atama vaatlerinde bulundu. Harris ise yakın zamana kadar kriptodan söz etmedi. Ancak geçen ay tüketicileri korurken kripto işletmelerini teşvik edeceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Bu gelişmeler, kripto para piyasalarının politik kararlarla ne denli iç içe olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, seçim sonuçlarının kısa vadede piyasaları şekillendirebileceğini düşünüyor. Ancak uzun vadede sektörün büyüme potansiyelinin devam edeceği bekleniyor.