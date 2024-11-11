Bernstein analistlerinden Bitcoin ve diğer kripto para varlıkları için dikkat çeken tavsiye - Son Dakika
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Bernstein analistlerinden Bitcoin ve diğer kripto para varlıkları için dikkat çeken tavsiye

Bernstein analistlerinden Bitcoin ve diğer kripto para varlıkları için dikkat çeken tavsiye

Donald Trump'ın seçim zaferi sonrasında Bitcoin (BTC) fiyatının 82 bin dolar seviyesine ulaşmasıyla Bernstein analisti Gautam Chhugani, yatırımcılara "alabileceğiniz her şeyi alın" çağrısında bulundu. Araştırma firması, 2025 yılı sonuna kadar Bitcoin için 200 bin dolar hedefi belirledi.

11.11.2024 17:48
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Kripto para piyasalarındaki yükseliş trendi, ABD'deki politik değişimle yeni bir ivme kazandı. Trump'ın ulusal Bitcoin rezervi kurma planları ve kripto dostu politika vaatleri, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekerken, spot ETF'lere olan talep rekor seviyelere ulaştı.

Bernstein Bitcoin İçin 200 Bin Dolar Hedefini Açıkladı

Bernstein'ın üst düzey analisti Gautam Chhugani, düzenleyici endişeler nedeniyle kripto yatırımlarından uzak duran kurumsal yatırımcılara " düşüncelerini tersine çevirme" tavsiyesinde bulundu. Yeni ABD yönetiminin kripto dostu bir düzenleyici ortam oluşturacağı beklentisi, yatırım stratejilerini şekillendiriyor.

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden yapay zeka odaklı madencilik şirketlerine kadar geniş bir yelpazede yatırım fırsatları sunan Bernstein, doğrudan kripto alımı yapabilenler için BTC, ETH ve SOL başta olmak üzere dokuz farklı token önerdi. Son haftalarda Bitcoin ETF'lerine yaklaşık 4,7 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti.

Trump'ın geçiş ekibindeki JD Vance, RFK Jr. ve Vivek Ramaswamy gibi isimlerin kripto varlıklara olan desteği, sektöre olan güveni artırıyor. Silicon Valley'deki a16z ve David Sacks gibi önemli Trump destekçilerinin de kripto savunucuları olması, endüstrinin geleceğine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

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Son Dakika Kripto Para Bernstein analistlerinden Bitcoin ve diğer kripto para varlıkları için dikkat çeken tavsiye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bernstein analistlerinden Bitcoin ve diğer kripto para varlıkları için dikkat çeken tavsiye - Son Dakika
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