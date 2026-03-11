Bernstein analistlerinden Circle hisseleri için yüzde 70 yükseliş öngörüsü - Son Dakika
Bernstein analistlerinden Circle hisseleri için yüzde 70 yükseliş öngörüsü

11.03.2026 18:15
Bernstein analistleri, stablecoin kullanımının ödemeler ve yapay zeka alanında hızla artmasıyla Circle hisselerinin 190 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Şirketin hisseleri pazartesi günü yüzde 9,74 değer kazanarak kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Circle Internet Group hisseleri pazartesi günü 110 doların üzerine çıkarak Kasım ayı başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hisse, günü yüzde 9,74 artışla 111,84 dolardan tamamladı. Bernstein analistleri ise salı günü yayımladıkları raporda şirketle ilgili olumlu değerlendirmelerini yineledi ve 190 dolarlık hedef fiyat açıkladı. Bu hedef, pazartesi günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 70 oranında bir yükseliş alanına işaret etti.

Raporda, Stablecoin piyasasının genel kripto varlık döngüsünden giderek ayrıştığı ve oynaklık dönemlerinde dahi kullanımın görece dirençli kaldığı vurgulandı. Dolaşımdaki USDC arzının, Ekim ayındaki likidite olayının ardından kısa süreli gerileme yaşamasına karşın yeniden toparlanarak 78 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Analistler, lider kripto para birimi önceki zirvesinin belirgin biçimde altında işlem görse de Stablecoin arzının yeni zirvelere çıktığına dikkat çekti. Rakip Tether'in USDT arzının da yaklaşık 184 milyar dolar seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

KÜRESEL ÖDEMELER VE YAPAY ZEKA YENİ TALEP ALANLARI OLUŞTURUYOR

Verilere göre toplam Stablecoin işlem hacmi 2025 yılında yüzde 98 artışla 55 trilyon dolara ulaştı. Botlar ve yüksek frekanslı işlemler dışarıda bırakıldığında düzeltilmiş hacim de yüzde 91 büyüyerek 11 trilyon dolar oldu. Raporda, bu artışın arkasında ödeme amaçlı kullanımın genişlemesi ve her bir Stablecoin biriminin daha sık el değiştirmesinin bulunduğu ifade edildi. Circle'ın uluslararası ödemeleri desteklemek amacıyla ağını genişletirken, yapay zeka ajanları için makineler arası mikro ödemeler gibi yeni kullanım alanlarına da odaklandığı aktarıldı.

Geleneksel kart ağlarıyla kurulan iş birliklerinin de bu büyümeyi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldığı belirtildi. Visa'nın hâlihazırda 50 ülkede 130'dan fazla Stablecoin bağlantılı kartı desteklediği ve yıllık yaklaşık 4,6 milyar dolarlık ödeme hacmi işlediği ifade edildi. Bernstein analistleri, düzenleyici konum ve büyüyen küresel ödeme ağı nedeniyle Circle'a ilişkin olumlu görüşünü korudu. Raporda ayrıca Stablecoin'lerin alım satım likiditesinin ötesine geçerek daha geniş finansal hizmet alanlarına yayılmasının, bu alanda faaliyet gösteren şirketler için yeni büyüme alanları oluşturabileceği değerlendirildi.

Bernstein analistlerinden Circle hisseleri için yüzde 70 yükseliş öngörüsü
