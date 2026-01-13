Bernstein, Figure'ın fiyat hedefini yükseltti - Son Dakika
Bernstein, Figure'ın fiyat hedefini yükseltti

13.01.2026 17:48
Araştırma ve aracı kurum Bernstein, Blockchain tabanlı kredi veren Figure Technology Solutions için fiyat hedefini 72 dolara yükselterek şirketi 2026'nın "en iyi fikri" ilan etti.

Bernstein analistleri, Figure Technology Solutions (FIGR) için fiyat hedefini 54 dolardan 72 dolara çıkardı. Yeni hedef, hissenin Pazartesi günkü 52,23 dolarlık kapanışına göre yaklaşık yüzde 38 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Firma, Ekim ayında başlattığı takip sürecinden bu yana "outperform" notunu koruyor.

SoFi'nin kurucu ortağı Mike Cagney tarafından kurulan Figure, ABD'nin en büyük bağımsız ve banka dışı konut kredisi (HELOC) ihraççılarından biri haline geldi. Şirket geçen Eylül ayında Nasdaq'ta halka açılmıştı.

TOKENİZE KREDİ PAZARI HIZLA BÜYÜYOR

Gautam Chhugani liderliğindeki analist ekibi, Salı günü müşterilere gönderdiği notta Blockchain tabanlı kredi verenin bankacılık sektöründeki dönüşüm ve Clarity Act ile şekillenen ABD kripto düzenleyici çerçevesinden faydalanacak konumda olduğunu vurguladı. Analistlere göre Figure, geleneksel bankacılık defterlerini Blockchain altyapısıyla değiştiriyor ve tokenize hisse senetleri uzun vadeli büyüme potansiyeli sunuyor.

Bernstein, Figure'ın sonuçlarının "oldukça iyimser" beklentilerin bile önünde gittiğini belirtti. Ortak odaklı pazaryeri modeli ve yeni kredi kategorilerine genişleme bu performansı destekledi. Dördüncü çeyrekte toplam tüketici kredisi pazaryeri hacmi yaklaşık 2,7 milyar dolara ulaştı. Şirketin tokenize kredi pazaryeri Figure Connect ise bir önceki çeyrekte işlenen kredi hacminin yaklaşık %46'sını oluşturdu.

YENİ ÜRÜN GAMINA GENİŞLEME

Bernstein, Figure'ın temel HELOC işinin ötesine geçerek borç karşılama oranı kredileri, küçük işletme kredileri ve kripto teminatlı krediler gibi yeni ürünlere yöneldiğine dikkat çekti. Firma ayrıca şirketin kendi hisselerini tokenize ederek ikincil piyasa arzı planlayan bir tokenize hisse platformu başlatma planını da vurguladı. Analistler, hisse senedi tokenizasyonunu yakın vadeli gelir kaynağı yerine uzun vadeli "opsiyonellik" olarak tanımladı.

Analistler, Figure'ın stablecoin ve fonlama ürünlerinin pazaryeriyle birlikte ölçeklenmesini bekliyor. Şirketin getiri sağlayan stablecoini YLDS, Solana entegrasyonlarının ardından çeyrekten çeyreğe yaklaşık 21 milyon dolardan 328 milyon dolara çıktı. Democratized Prime adlı kredi pazaryeri de dördüncü çeyrekte yaklaşık 1 milyon dolardan 206 milyon dolara yükseldi.

Kripto Para, Son Dakika

