Bessent, Kongre'de Trump bağlantılı World Liberty Financial hakkında sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Bessent, Kongre'de Trump bağlantılı World Liberty Financial hakkında sorgulandı

Bessent, Kongre\'de Trump bağlantılı World Liberty Financial hakkında sorgulandı
05.02.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Temsilciler Meclisi'ndeki gergin duruşmada World Liberty Financial'ın BAE bağlantısı ve Bitcoin politikaları konusunda yoğun eleştiriyle karşılaştı. Bessent, Hazine'nin Bitcoin'i "kurtarma" yetkisine sahip olmadığını açıkladı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde zorlu bir oturumdan geçti. Bessent'ın başkanlığını yaptığı Mali İstikrar Gözetim Konseyi'ne (FSOC) odaklanan duruşmada, New York Demokrat Temsilcisi Gregory Meeks, Trump ailesinin bağlantılı olduğu kripto ve DeFi girişimi World Liberty Financial'ı (WLFI) ve şirketin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini sert bir dille eleştirdi.

BAE BAĞLANTISI VE LİSANS TARTIŞMASI

BAE bağlantısı, Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan'ın desteklediği bir yatırım aracının Trump'ın göreve başlamasından birkaç gün önce World Liberty Financial'da 500 milyon dolar karşılığında gizlice yüzde 49 hisse aldığını bildirmesinin ardından gündeme oturdu. Başkan Trump daha sonra bu yatırımdan haberdar olmadığını açıkladı.

World Liberty Financial'ın banka lisansı için Hazine'ye bağlı Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) başvurduğu bir dönemde yaşanan bu gelişmeler, tartışmaların odağına oturdu. Meeks, çıkar çatışmaları incelenene ve soruşturulana kadar World Liberty Financial ile bağlantılı her türlü banka lisansının durdurulmasını istedi.

Bessent, OCC'nin bağımsız bir kurum olduğunu belirtirken World Liberty Financial hakkında soruşturma başlatıp başlatmayacağı sorusunu yanıtsız bıraktı. İkili arasındaki gerilim tırmandı ve karşılıklı bağrışmalar yaşandı. Meeks, Hazine Bakanı'na "Başkanı korumayı bırakın." diyerek sert çıktı.

BESSENT: BITCOIN'İ KURTARMA YETKİM YOK

Duruşmada Bitcoin politikaları da ele alındı. Trump, Mart 2025'te stratejik Bitcoin rezervi oluşturulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı. Kararnameye göre rezervdeki Bitcoin, cezai veya hukuki müsadere yoluyla ele geçirilen fonlardan oluşacak ve satılamayacak.

Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Brad Sherman, Bessent'a "Bitcoin'i kurtarma" yetkisine sahip olup olmadığını ve bankalara Bitcoin satın almalarını ya da vergi mükelleflerinin paralarını Bitcoin veya Trump coine yatırmalarını emredip edemeyeceğini sordu.

Bessent, "Ben Hazine Bakanıyım, bu yetkiye sahip değilim. FSOC başkanı olarak da bu yetkiye sahip değilim." dedi ve Hazine'nin el konulan Bitcoin'leri elinde tuttuğunu ekledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bessent, Kongre'de Trump bağlantılı World Liberty Financial hakkında sorgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:31:53. #7.11#
SON DAKİKA: Bessent, Kongre'de Trump bağlantılı World Liberty Financial hakkında sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.