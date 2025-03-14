Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek - Son Dakika
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Kripto Para

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Demokrat Milletvekili Gerald E. Connolly, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para rezervi planını eleştirerek, bu girişimin Amerikan halkına zarar vereceğini ve sadece belirli çevreleri zenginleştireceğini belirtti. Connolly, bu planın vergi mükelleflerinin parasını boşa harcayacağını savunuyor.

14.03.2025 16:20
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Demokrat Milletvekili Gerald E. Connolly, Başkan Trump'ın kripto para birimi rezerv planına sert tepki gösterdi. Trump yönetiminin bu girişiminin yalnızca belirli çıkar gruplarını zenginleştireceğini ve Amerikan halkına bir fayda sağlamayacağını vurgulayan Connolly, Hazine Bakanı'na mektup göndererek durdurulmasını istedi.

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Michigan eyaleti Demokrat milletvekili Gerald E. Connolly, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e gönderdiği mektupta Trump yönetiminin stratejik kripto para rezervi oluşturma planlarını durdurması çağrısında bulundu. Connolly, 13 Mart tarihli mektubunda planın "Amerikan halkına fark edilebilir bir fayda sağlamayacağını" ve bunun yerine Başkan Trump ile bağışçılarını önemli ölçüde zenginleştireceğini ileri sürdü.

Temsilciler Meclisinin gözetim ve hükümet reformu komitesinde en kıdemli Demokrat üye olan Connolly, Stratejik Bitcoin Rezervi ile Dijital Varlık Stoku arasında bir ayrım gözetmeden her ikisini de eleştirdi. Milletvekili, Trump'ın sosyal medya üzerinden belirli kripto paraları diğerlerine tercih etmesinin "sağlam olmayan mali politika" oluşturacağı görüşünü savundu.

Connolly mektubunda, "Değişken ve spekülatif kripto para piyasasına yatırım yapılmasını gerektirecek hiçbir stratejik ihtiyaç ortaya çıkmamıştır." ifadelerini kullandı. Ayrıca böyle bir planın ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından "şimdiye kadarki en aptalca fikir" olarak nitelendirildiğini belirterek, "Bu, Bitcoin spekülatörlerine, olası bir çöküş durumunda devletin onları kurtarmak için bu fonu kullanacağı güvencesini sağlayan son derece spekülatif bir vergi mükellefi destekli korumadan başka bir şey olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin açıklamasında, Dijital Varlık Stokunun yalnızca halihazırda kaybedilmiş olan kripto paraları tutacağını belirtti. Ayrıca, Bitcoin rezervinin yalnızca vergi mükelleflerini etkilemeyecek bütçe açısından tarafsız stratejiler yoluyla satın alım yapacağını savundu.

Demokrat milletvekili, Trump'ın kripto rezerv planını oluşturmak için Kongre'den yetki almadığını, hatta bu konuyu Kongre ile istişare bile etmediğini ileri sürdü. Connolly ayrıca Trump'ın başkanlık görevleri ile Trump Örgütünün Resmi Trump (TRUMP) memecoin'ine ve kripto platformu World Liberty Financial'a sahip olması arasında çıkar çatışmaları bulunduğunu iddia etti.

Michigan temsilcisi mektubunda TRUMP token, Trump'la bağlantılı kuruluşların 100 milyon doların üzerinde işlem ücretinden para kazanmasına olanak tanıyan bir "para kapma" girişimi olarak nitelendirdi. Connolly, bunun Trump'ın "şimdiye kadarki en kazançlı zengin olma planı" olarak değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

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Son Dakika Kripto Para Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek - Son Dakika

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