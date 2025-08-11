Beyaz Saray Kripto Konseyi Direktörü Bo Hines görevinden ayrıldı - Son Dakika
Kripto Para

Beyaz Saray Kripto Konseyi Direktörü Bo Hines görevinden ayrıldı

Beyaz Saray Kripto Konseyi Direktörü Bo Hines görevinden ayrıldı
11.08.2025 10:56
Beyaz Saray Kripto Konseyi İcra Direktörü Bo Hines görevinden ayrıldığını duyurdu. Özel sektöre döneceğini açıklayan Hines, stratejik Bitcoin rezervini artırmak için altın varlıklarının kullanılmasını önermişti. Hines'ın yerine yardımcısı Patrick Witt'in geçmesi bekleniyor. Bu ayrılık, ABD'nin kripto politikalarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para politikalarını şekillendirmek üzere kurduğu Beyaz Saray Kripto Konseyi'nin İcra Direktörü Bo Hines, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişme, konseyin tartışmalı stratejik Bitcoin rezervi planını ve dijital varlıklara yönelik düzenleyici çerçeve çalışmalarını yürüttüğü kritik bir dönemde yaşandı.

Beyaz Saray Kripto Konseyi'nde Yönetici Değişikliği Yaşandı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Beyaz Saray Kripto Konseyi'nin İcra Direktörü Bo Hines, görevinden ayrıldığını duyurdu. Aralık 2024'te bu göreve getirilen Hines, özel sektöre geri dönme kararı aldığını belirterek kripto para sektörünü desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Hines, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Başkan Trump yönetiminde hizmet etmek ve Yapay Zeka ve Kripto Stratejisti David Sacks ile birlikte çalışmak hayatımın onuruydu. Birlikte, Amerika'yı dünyanın kripto başkenti olarak konumlandırdık." dedi. Hines, kripto topluluğuna da "sarsılmaz" destekleri için teşekkür etti.

Hines'ın yerine kimin atanacağı henüz resmi olarak açıklanmazken sektör kaynaklarına göre mevcut direktör yardımcısı Patrick Witt'in bu göreve getirilmesi bekleniyor. Konsey, temmuz ayında ABD'deki dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici eylem planı öneren bir rapor yayımlamıştı.

Bununla birlikte konsey, stratejik Bitcoin (BTC) rezervi konusunda beklentileri karşılayamadığı yönünde eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Başkan Trump, ocak ayında bir başkanlık kararnamesi imzalayarak ulusal bir kripto varlık stokunun ve stratejik bir Bitcoin rezervinin oluşturulması talimatını vermişti. Kararname, devletin elindeki mevcut BTC varlıklarının satışını yasaklarken Hazine ve Ticaret Bakanlıklarını rezervi artırmak için "bütçeye yük getirmeyen" stratejiler bulmakla görevlendirmişti.

Bu kapsamda Hines, mart ayında ABD hükûmetinin altın varlıklarının yeniden değerlenmesini önermişti. O dönemde onsu spot piyasada yaklaşık 3 bin 400 dolardan işlem gören altının, kayıtlarda 42,22 dolar olarak fiyatlandırıldığına dikkat çeken Hines, yeniden değerleme sonrası elde edilecek kârın bir kısmının bütçeye ek bir maliyet yaratmadan BTC alımı için kullanılabileceğini savunmuştu.

