Bhutan Bitcoin rezervini zirveden yüzde 70 düşürdü

10.04.2026 12:09
Bhutan Kraliyet Hükümeti, 319,7 Bitcoin (yaklaşık 22,68 milyon dolar) daha transfer etti. Zirvedeki 13.000 Bitcoin'den yaklaşık yüzde 70 gerileyen mevcut rezerv 3.954 Bitcoin'e düştü.

Zincir üstü verilere göre transferin 250 Bitcoin'lik bölümü, daha önce kripto para borsaları aracılığıyla satışa yönlendirmek için kullanılan bir cüzdana gönderildi. Kalan 69,7 Bitcoin ise yeni ve işaretsiz bir adrese aktarıldı.

Yıl başından bu yana Bhutan'ın Bitcoin adreslerinden çıkan toplam değer 215,7 milyon dolara ulaştı. Bu tutarın 162,6 milyon doları etiketlenmemiş cüzdanlara transfer edildi. Mevcut 3.954 BTC’lik rezervin piyasa değeri yaklaşık 280,6 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Devletin Bitcoin varlıklarını ulusal servet fonu Druk Holding ve Investments Ltd. yönetiyor.

BHUTAN 9 BİN BTC SATTI

Satışların amacı kamuoyuyla paylaşılmadı. Bununla birlikte bu tür cüzdan hareketleri genellikle varlık satışlarıyla ilişkilendirilmekte ve son büyük Bitcoin girişinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olması, madencilik faaliyetlerinin durmuş olabileceğini düşündürüyor.

Bhutan, kamuya açık takip listelerinde beşinci büyük devlet Bitcoin sahibi konumunu koruyor. 328.000 Bitcoin ile ABD listenin başında yer alırken Birleşik Krallık 61.000, El Salvador 7.600, Birleşik Arap Emirlikleri ise yaklaşık 7.000 Bitcoin tutuyor.

HİDROELEKTRİK ENERJİDEN "YEŞİL BİTCOİN" EKONOMİSİNE

Söz konusu rezervler, büyük ölçüde devlet destekli hidroelektrik madenciliği yoluyla oluşturuldu. Ülke, karbon salımı olmayan fazla enerjiyi süper bilgisayarlarla Bitcoin madenciliğine yönlendirerek dijital ihracat geliri üretmeyi ve şirketlere "yeşil" Bitcoin satmayı hedefledi.

Aralık 2025'te hükümet, Gelephu Mindfulness City özel yönetim bölgesinin uzun vadeli kalkınmasını desteklemek amacıyla 10.000 Bitcoin'e (dönemin kuruna göre yaklaşık 1 milyar dolar) kadar taahhütte bulunduğunu duyurdu. Yetkililere göre söz konusu varlıklar teminat olarak kullanım, düşük riskli getiri araçları veya uzun vadeli tutma seçenekleriyle yönetilecek.

