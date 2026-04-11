Bhutan Bitcoin rezervlerinden 250 BTC daha taşıdı - Son Dakika
Bhutan Bitcoin rezervlerinden 250 BTC daha taşıdı

Bhutan Bitcoin rezervlerinden 250 BTC daha taşıdı
11.04.2026 15:07
Bhutan Kraliyet Hükümeti 250 BTC'lik yeni bir transfer ile bu yıldaki çıkış serisini sürdürdü. Devlet bağlantılı adreslerden 2026'da yapılan toplam Bitcoin çıkışı 233,75 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu 250 BTC, yaklaşık 18 milyon dolar değerinde olup bu haftaki benzer bir transferin ardından yeni oluşturulan bir cüzdana aktarıldı. Zincir üzeri verilere göre Bhutan'ın toplam Bitcoin rezervi yaklaşık 3.774 BTC'ye geriledi. Güncel fiyatlarla 272,5 milyon dolar değer taşıyan bu miktar, Ekim 2024'teki yaklaşık 13.000 BTC'lik zirveye kıyasla yüzde 70'in üzerinde bir erime anlamına geliyor.

TOPLAM SATIŞ 233 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Bhutan'ın Bitcoin varlıkları, ülkenin devlet yatırım kolu Druk Holding and Investments tarafından yönetiliyor. Kurum, son yıllarda Bhutan'ın Bitcoin madenciliği ve birikim stratejisinin de mimarı oldu.

Hükümet bağlantılı cüzdanlardan yapılan büyük transferler genellikle olası varlık satışlarıyla ilişkilendiriliyor. Transferin amacı henüz netlik kazanmadı. Resmi bir açıklama da yapılmadı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,3 artışla 72 bin doların üzerinde seyrediyor. Bu fiyat, Ekim 2025'te ulaşılan yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvenin yüzde 43 gerisinde kalıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bhutan Bitcoin rezervlerinden 250 BTC daha taşıdı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
SON DAKİKA: Bhutan Bitcoin rezervlerinden 250 BTC daha taşıdı - Son Dakika
