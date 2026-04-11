Bhutan Bitcoin rezervlerinden 250 BTC daha taşıdı

Söz konusu 250 BTC, yaklaşık 18 milyon dolar değerinde olup bu haftaki benzer bir transferin ardından yeni oluşturulan bir cüzdana aktarıldı. Zincir üzeri verilere göre Bhutan'ın toplam Bitcoin rezervi yaklaşık 3.774 BTC'ye geriledi. Güncel fiyatlarla 272,5 milyon dolar değer taşıyan bu miktar, Ekim 2024'teki yaklaşık 13.000 BTC'lik zirveye kıyasla yüzde 70'in üzerinde bir erime anlamına geliyor.

TOPLAM SATIŞ 233 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Bhutan'ın Bitcoin varlıkları, ülkenin devlet yatırım kolu Druk Holding and Investments tarafından yönetiliyor. Kurum, son yıllarda Bhutan'ın Bitcoin madenciliği ve birikim stratejisinin de mimarı oldu.

Hükümet bağlantılı cüzdanlardan yapılan büyük transferler genellikle olası varlık satışlarıyla ilişkilendiriliyor. Transferin amacı henüz netlik kazanmadı. Resmi bir açıklama da yapılmadı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,3 artışla 72 bin doların üzerinde seyrediyor. Bu fiyat, Ekim 2025'te ulaşılan yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvenin yüzde 43 gerisinde kalıyor.