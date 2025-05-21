Bilira, yeni kripto düzenlemelerine tam uyum sağlıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bilira, yeni kripto düzenlemelerine tam uyum sağlıyor

Bilira, yeni kripto düzenlemelerine tam uyum sağlıyor
21.05.2025 15:57
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DestekBank çatısı altında faaliyet gösteren Destek Kripto (Bilira), 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'e tam uyum sağlayacağını duyurdu.

Türkiye'nin finansal teknoloji ekosistemi, yakın dönemde hayata geçirilen yasal düzenlemelerle kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. 13 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ, sektörde kurumsal standartların oluşturulması açısından kritik bir adım niteliği taşıyor. Bu düzenleyici çerçeve, yatırımcı haklarını güvence altına alırken, sektör oyuncularının da belirli standartlara erişmesini zorunlu kılıyor. Bu gelişmeler ışığında, güçlü bankacılık altyapısıyla dikkat çeken Bilira, yeni düzenlemelere yönelik stratejisini ve uyum planını kamuoyu ile paylaştı.

Bilira Regülasyonlara Tam Uyum Konusunda Kararlı

Bilira üst yönetimi, yeni düzenlemelere ilişkin stratejik yaklaşımını ve uyum sürecindeki yol haritasını açıkladı. Şirket Genel Müdürü Sarper Bayman, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu ifadelerle ortaya koydu: "Destek Kripto, BDDK denetimine tabi DestekBank çatısı altında yapılanan bir kurum olarak güvenli ve sürdürülebilir bir kripto varlık hizmeti sunma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz.

Destek Kripto olarak 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeleri, sektörün sürdürülebilirliği ve yatırımcı güvenliği açısından son derece olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Biz, kuruluşumuzdan itibaren regülasyonlara tam uyum ilkesini benimsedik ve bu kapsamda lisans alma sürecimizi titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız, mevzuata tam uyum sağlayarak yatırımcılarımıza güvenli, şeffaf ve yenilikçi bir kripto varlık alım-satım platformu sunmak. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, sektördeki yerimizi daha da sağlamlaştırarak faaliyetlerimize kesintisiz şekilde devam etmeyi hedefliyoruz."

Bayman, mevcut ve potansiyel yatırımcılara yönelik mesajında şeffaflık ve güven temelli yaklaşımlarını vurguladı. Yeni düzenlemeler kapsamında oluşan ekosisteme ilişkin vizyonunu şu sözlerle aktardı: "Biz bu süreci, yalnızca bir yasal uyum süreci olarak değil, aynı zamanda yatırımcılarımız için daha güvenli ve istikrarlı bir piyasa yapısının temeli olarak görüyoruz.

Destek Kripto olarak bankacılık güvencesi ve finansal regülasyon tecrübesiyle yola çıkan bir teknoloji şirketiyiz. Bu konumlanmamızdan yola çıkarak, hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılarımız için güven odaklı, yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümler sunuyoruz.

Türkiye'de kripto ekosisteminin regülasyonlarla şekillendiği bu dönemde, Destek Kripto olarak sektörün geleceğini inşa eden öncü oyunculardan biri olma kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bilira, yeni kripto düzenlemelerine tam uyum sağlıyor - Son Dakika

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