Binance, AB geneli kripto lisansı için Yunanistan\'ı tercih etti

Binance, kritik bir adım atarak AB genelinde geçerli olacak kripto lisansı için Yunan düzenleyicilerine başvurdu. Borsa aynı zamanda ülkede yerel bir holding şirketi kurdu. Aktarılan bilgilere göre başvuru, Ernst & Young ve KPMG gibi büyük denetim firmalarının incelemesiyle hızlandırılmış bir süreçte değerlendiriliyor. Yunan Sermaye Piyasası Komisyonu'nun onay vermesi halinde Binance, MiCA'nın pasaport sistemi sayesinde 27 AB üye ülkesinin tamamında kripto hizmetleri sunabilecek.

SEKTÖR İÇİN SÜRPRİZ BİR TERCİH

Binance'in Yunanistan'ı seçmesi sektörde dikkat çekti. Atina, ne büyük bir Avrupa finans merkezi olarak biliniyor ne de Malta gibi kripto dostu bir ülke imajına sahip. Ancak borsa için bu tercih, stratejik bir hesap olabilir. Avrupa Birliği'nde MiCA düzenlemesi 2023'te yürürlüğe girmiş olup kripto şirketlerine yönetişim, tüketici koruma ve uyum konularında katı gereklilikler getiriyor. AB'de mevcut operasyonları bulunan kripto şirketlerinin Haziran sonuna kadar yetkilendirme alması gerekiyor.

AVRUPA'DAKİ ZORLU SÜREÇ

Bu başvuru, Binance'in Avrupa'daki operasyonlarını konsolide etme çabalarının bir parçası. Borsa, yıllar içinde bölgede ciddi düzenleyici engellerle karşılaştı. Almanya ve Avusturya'daki lisans başvurularını geri çekti, Hollanda'da onay alamayarak piyasadan çekildi ve Belçika'da hizmetlerini geçici olarak durdurdu. Fransa'da ise düzenleyicilerin sıkı denetimlerine maruz kaldı ve geçen yıl mali otoritelerin yerinde inceleme yaptığı doğrulandı.

Bu sürtüşmeler, MiCA lisansı almanın önemini artırdı. Tek bir yetkilendirme, ulusal onayların yarattığı karmaşık yapının yerini alabilir. Binance'in web sitesine göre borsa, şu anda en az altı Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyor ve bölgede 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip.