Binance Hindistan pazarına geri döndü - Son Dakika
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Kripto Para

Binance Hindistan pazarına geri döndü

Binance Hindistan pazarına geri döndü

Binance, Hindistan'daki faaliyetlerine uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Şirket, Hindistan Mali İstihbarat Birimi ile 2,25 milyon dolarlık bir ceza ödeyerek anlaşmaya vardı ve bu adım, global kripto borsasının Hindistan'daki varlığını yeniden tesis etti.

15.08.2024 13:42
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Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance, Hindistan'daki faaliyetlerine yeniden başladı. Şirket, ülkenin Mali İstihbarat Birimi (FIU) ile yaşadığı anlaşmazlığı çözerek, 2,25 milyon dolarlık cezayı ödedi ve yasal düzenlemelere uyum sağladı. Bu hamle, Binance'in Hindistan'ın büyüyen sanal dijital varlık pazarındaki konumunu güçlendirme ve yerel kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verme kararlılığını gösteriyor.

Binance FIU Anlaşmasıyla Yeniden Hindistan Pazarında

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Hindistan'daki faaliyetlerine yeniden başladı. Şirket, ülkenin Mali İstihbarat Birimi (FIU) ile yaşadığı anlaşmazlığı çözerek, 2,25 milyon dolarlık cezayı ödedi.

Ocak ayından bu yana Hindistan'daki işlemlerini durduran Binance yaptığı son açıklamada platformunun hem web sitesi hem de mobil uygulamasının artık Hintli kullanıcılara tam erişim sağladığını duyurdu. Şirket, FIU'ya yapılan kaydın, global ölçekte kara para aklamayı önleme standartlarına olan bağlılığını güçlendirdiğini vurguladı.

Binance CEO'su Richard Teng, Hindistan'ın sanal dijital varlık (VDA) pazarının canlı yapısına ve gelişme olanaklarına dikkat çekti. Teng, bu uyumun Hindistan'daki yasal düzenlemelere ayak uydurma ve yerel müşterilerin gereksinimlerine göre hizmetlerini uyarlama imkânı sunduğunu belirtti.

Şirketin Hindistan pazarına dönüşü, ülkedeki düzenleyici kurumun Ocak ayında yerli mevzuata uymayan dokuz kripto web sitesini engellemesinin ardından gerçekleşti. Haziran ayında FIU, Binance'in ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 188,2 milyon Hint Rupisi (yaklaşık 2,25 milyon dolar) ceza ödemesi gerektiğini açıklamıştı.

FIU, Hindistan'ın kara para aklama yasalarına sıkı bir şekilde uyulmasını sağlamak amacıyla Binance'e özel yönergeler gönderdiğini de bildirdi. Binance sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada cezanın ödendiğini doğruladı.

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Son Dakika Kripto Para Binance Hindistan pazarına geri döndü - Son Dakika

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