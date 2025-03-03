Binance kullanıcılarını şok Eden stablecoin değişikliği: Delist edileceği tarih belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Binance kullanıcılarını şok Eden stablecoin değişikliği: Delist edileceği tarih belli oldu

Binance kullanıcılarını şok Eden stablecoin değişikliği: Delist edileceği tarih belli oldu

Binance, Avrupa'daki MiCA düzenlemelerine uyum sağlamak için 31 Mart'ta Tether USDt ve Dai dahil dokuz stablecoini ticaret listesinden çıkaracağını açıkladı.

03.03.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsası Binance, Avrupa'daki MiCA düzenlemelerine uyum sağlamak adına, 31 Mart itibarıyla belirli stablecoinlerin ticaret listesinden kaldıracağını duyurdu. Bu değişiklik, Tether USDt ve Dai gibi popüler stablecoinlerin yanı sıra diğer bazı kripto para birimlerini de kapsıyor. Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılar, bu kripto para birimlerini MiCA uyumlu alternatiflere dönüştürmeye teşvik ediliyor.

MiCA Düzenlemeleri Kapsamında Büyük Değişiklik

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Avrupa Birliği'nin kripto varlık düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, 31 Mart tarihinden itibaren Avrupa'nın Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamına girmeyen dokuz stablecoinin işlem görmesini sonlandıracağını duyurdu.

Listeden çıkarılacak stablecoinler arasında, kripto para ekosisteminin en büyük ve en popüler stablecoinlerinden olan Tether USDt (USDT) ve Dai (DAI) de bulunuyor. Bu değişiklikten yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA) kullanıcılar etkilenecek.

Yapılan açıklamaya göre, belirlenen tarihten sonra Binance kullanıcıları MiCA uyumlu olmayan stablecoinlerini Binance Convert platformu üzerinden satabilecekler. Borsa, bu varlıkların depolanmasını desteklemeye devam edeceğini ve kullanıcıların istedikleri zaman bu dijital varlıkları çekme veya yatırma işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Binance, bu değişikliğe paralel olarak MiCA düzenlemelerine uyumlu olan USD Coin (USDC) ve Eurite (EURI) gibi stablecoinlerin kullanımını teşvik ediyor. Kullanıcılar, ellerindeki uyumlu olmayan stablecoinleri bu varlıklara veya Euro gibi geleneksel para birimlerine dönüştürmeleri konusunda yönlendiriliyor.

Borsa tarafından yapılan duyuruda, MiCA uyumlu olmayan ve işlemleri sonlandırılacak olan tam dokuz stablecoin şu şekilde listelendi: Tether USDt, Dai, First Digital USD (FDUSD), TrueUSD (TUSD), Pax Dollar (USDP), Anchored Euro (AEUR), TerraUSD (UST), TerraClassicUSD (USTC) ve PAX Gold (PAXG).

Bu hamle, Binance'in Avrupa'daki kripto para düzenlemelerine tam uyum sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Borsa daha önce, 2025 yılının Ocak ayında, Polonya'daki para yatırma ve çekme işlemleri için de benzer düzenlemelere gitmişti.

Avrupa Birliği'nin kripto varlıklar için getirdiği düzenlemeler, piyasada şeffaflığı ve kullanıcı güvenliğini artırmayı hedeflerken, kripto para şirketleri bu değişikliklere uyum sağlama konusunda çeşitli stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance kullanıcılarını şok Eden stablecoin değişikliği: Delist edileceği tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:29:12. #7.11#
SON DAKİKA: Binance kullanıcılarını şok Eden stablecoin değişikliği: Delist edileceği tarih belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.